Sapatos na entrada: entrar descalço em casa pode proteger sua saúde

Você é do tipo que tira os sapatos ao chegar em casa? Se sim, saiba que está adotando uma prática que contribui diretamente para a higiene e saúde do seu lar.

Os calçados acumulam, sem que percebamos, uma série de resíduos e contaminantes durante o dia:

Poeira;

Terra;

Fuligem;

Pelos de animais;

Cabelos;

Secreções;

Fezes;

Pólen;

Microrganismos hospitalares resistentes a medicamentos;

Substâncias tóxicas presentes no asfalto.

Pesquisas mostram que um terço dos contaminantes encontrados nas residências vem de fora. Entre os elementos já identificados estão metais pesados como chumbo, cádmio e arsênico, microplásticos e até traços de material radioativo.

Sem contar que é nojento entrar em casa com os mesmos sapatos usados em hospitais, cemitérios, estações de metrô, aeroportos, calçadas com lixo ou esgoto, para citar alguns locais especialmente propícios à contaminação.

Hábito que protege crianças e pets

Imagem: iStock

Evitar o transporte de sujeira é ainda mais importante quando há crianças pequenas em casa, que engatinham, brincam no chão e têm o hábito de colocar as mãos na boca ou no rosto.

Também protege os pets que vivem apenas dentro de casa e, claro, os tutores, já que muitos animais sobem em camas, sofás e colos.

Para pessoas imunodeprimidas, como transplantados, pacientes com câncer, soropositivos ou qualquer um com o sistema imunológico fragilizado, essa medida se torna ainda mais essencial. Ela reduz o risco de contato com agentes infecciosos que podem causar infecções graves e de difícil tratamento.

Mas é para manter a limpeza

Mesmo em um ambiente interno mais controlado, o uso diário acumula sujeira e pode esconder riscos à saúde. Pisos sujos ou malcuidados podem facilitar quedas, causar perfurações e até contribuir para o surgimento de doenças.

Tapetes, mesmo aqueles que não são pisoteados com calçados de rua, também merecem atenção especial. Por serem porosos e macios, acumulam poeira, ácaros, fungos e partículas trazidas pelo vento — sobretudo se há janelas ou portas abertas, frestas ou sacadas. Sem a devida manutenção, tornam-se verdadeiros criadouros de agentes que prejudicam a saúde, principalmente de pessoas alérgicas.

A presença de animais de estimação em casa exige também cuidados redobrados com a limpeza. Os que passeiam na rua podem trazer sujeiras para dentro de casa. Por isso, ao voltarem, é importante higienizar muito bem suas patas.

Portanto, embora deixar os sapatos na porta ajude bastante a manter o lar mais limpo e seguro, a limpeza do dia a dia continua sendo indispensável. Cuidar do ambiente é uma forma de cuidar de todos que vivem nele.

*Com informações de reportagem publicada em 19/10/2023