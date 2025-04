Galaxy Tab S9 FE está com R$ 141 de desconto hoje; confira review completo

Quem está em busca de um tablet para estudar/trabalhar e precisa fazer muitas anotações, o Galaxy Tab S9 FE, da Samsung, precisa estar no radar. O aparelho, já testado pelo Guia de Compras UOL, está em promoção hoje. A versão na cor verde sai com R$ 141 de desconto na compra pelo aplicativo da Amazon.

O fato de ele ser vendido com uma caneta para a tela sensível ao toque e com uma capa protetora deixa o custo-benefício mais interessante. Essa foi uma das conclusões obtidas após os nossos testes.

O que gostei

Caneta S Pen: deu uma satisfação enorme usar a caneta (que vem na caixa) compatível com o tablet e sentir que ela respondia precisamente a cada gesto, como navegar pelos aplicativos, selecionar algo, escrever e fazer marcações em textos —se você quiser desenhar com ela, dá também.

tablet Galaxy Tab S9 FE Imagem: Marcella Duarte/UOL

A que vem com o Tab S9 FE é ótima. Só de aproximá-la da tela, o tablet já a reconhecia com ajuda de um sistema magnético que, basicamente, faz o aparelho conversar com ela e vice-versa. Na parte traseira, é possível mantê-la fixada com ajuda de ímãs, bem perto da câmera principal.

Ótimo livro e caderno. O modelo é muito prático para leituras e estudos, dentro e fora de casa. Passei em média 30 minutos diários ao longo de cinco dias assistindo a videoaulas, fazendo anotações e preenchendo exercícios diretamente na tela com letra cursiva — e salvei tudo numa pasta virtual para consultas futuras.

O tablet tem um processador intermediário, mas deu conta de funcionar com vários programas abertos em segundo plano (como app de notas, fotos, YouTube, navegador de internet, Candy Crush, Kindle e PDF).

Tamanho é bom para vídeos e séries. Não gosto de usar tablets com telas enormes. Acho os menores mais práticos para o meu dia a dia. Por isso o painel de 10,9 polegadas do Tab S9 FE foi suficiente para uma experiência tranquila de assistir a filmes e séries antes de dormir.

A taxa de atualização automática da tela se adapta a até 90 Hz, o que torna a transição de cenas mais fluida (quanto maior esse número, melhor a experiência).

Tela tem 10,9 polegadas Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Mobilidade. É uma característica básica de tablets, mas reforço isso aqui ao falar do Galaxy Tab FE 9 pelo fato de ele ser fino e leve (menos de 525 gramas), além de ele ter um corpo bem construído, acabamento elegante e com aspecto resistente.

Câmera que "te segue". A lente frontal tem uma boa resolução e tem um sistema de rastreamento do rosto, legal para manter você centralizado durante uma videochamada.

Câmera de selfie Imagem: Marcella Duarte/UOL

Capa deixa o tablet na vertical ou horizontal Imagem: Marcella Duarte/UOL

Resistência à água e poeira. O tablet e a caneta têm certificação IP68. Isso significa que eles poderiam ficar até 30 minutos dentro de água doce com até 1,5 metros de profundidade sem risco de danos —a empresa não recomenda o uso na praia e em piscinas.

Vendido com capa protetora. O modelo é vendido já com uma capa protetora. Ela pode ser moldada para que o aparelho fique na vertical ou horizontal.

Compatível com chip físico e virtual. A Samsung comercializa duas opções do tablet: só com wi-fi e outra com internet móvel. No segundo caso, o aparelho aceita o SIM físico e o eSIM (virtual).

Segurança biométrica. O Tab S9 FE permite desbloqueio da tela com impressão digital (no botão de liga/desliga) e reconhecimento facial.

Quase "vira" um PC. A Samsung oferece em alguns de seus produtos o modo DeX, que permite que o dispositivo funcione como o "coração" de um computador quando usado com monitor ou uma TV smart (a partir do espelhamento da tela e cabo), mouse e teclado integrados ao dispositivo (como smartphone).

No caso do Tab S9 FE, ele não é compatível com o DeX com fio/sem fio, como ocorre nos celulares mais avançados. Contudo, dá para usar o modo Dex autônomo. Isso significa adaptar algumas experiências na tela do tablet usando uma capa teclado conectada ao aparelho, por exemplo, não dependendo de um monitor adicional, explica a empresa.

Não cheguei a testar essa opção, pois não tinha esses acessórios no período do teste.

Pontos de atenção

Tela não tem a melhor tecnologia do mercado. O modelo usa uma tela LCD (existem outros tablets já feito com display Amoled, mais avançado). Foi uma estratégia da Samsung para manter o preço do Tab S9 FE menor do que os da linha Tab S9.

Não é feito para games pesados. O processador do tablet é intermediário. Ele dará conta de diferentes programas, mas não espere muito se for jogar games que exigem mais desempenho e gráficos mais altos de imagens.

Recarga demora. Em média leva um pouco mais de 1h30 para o tablet ir de 0% a 100%.

Para quem é este tablet?

Principalmente para quem passa ou passará um bom tempo estudando (como alunos do ensino médio, de curso universitário, de pós-graduação) e/ou trabalhando com leituras e anotações.

Além disso, para quem também deseja usar o tablet como um dispositivo de entretenimento para vídeos nas horas vagas. O Galaxy Tab S9 FE é vendido nas cores cinza, prata, menta e lavanda.

Se você gostar de telas maiores, há ainda uma versão com 12,4 polegadas, chamada Tab S9 FE+. O modelo também tem mais bateria e uma câmera a mais na parte traseira.

Ficha técnica

Sistema : Android 13 com adaptação do sistema Samsung One UI 5.1

: Android 13 com adaptação do sistema Samsung One UI 5.1 Tela: 10,9 polegadas LCD com resolução 2.304 x 1.440; taxa de atualização de 90 Hz

10,9 polegadas LCD com resolução 2.304 x 1.440; taxa de atualização de 90 Hz Memória: 128 de armazenamento e 6 GB de RAM (que ajuda no desempenho)

128 de armazenamento e 6 GB de RAM (que ajuda no desempenho) Bateria: 8.000 mAh

8.000 mAh Câmeras: traseira com 8 MP e frontal com 12 MP

traseira com 8 MP e frontal com 12 MP Processador: Exynos 1380

Exynos 1380 Dimensões: 165.8mm x 254.3mm x 6.5mm; 523g (versão wi-fi), 524g (versão 5G)

*Com informações de review publicado em 11 de março de 2024.

