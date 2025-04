Relógios da Apple ajudam a identificar apneia do sono; saiba como funciona

Rocar alto ou frequentemente, sofrer com sono fragmentado e sonolência diurna são alguns dos sintomas da apneia obstrutiva do sono (AOS). O distúrbio causa interrupções repetitivas na respiração durante o sono, o que aumenta o risco de hipertensão, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos.

Para ajudar a identificar esse quadro, alguns modelos de smartwatches têm a capacidade de combinar dados e emitir alertas sobre riscos moderado a grave de a pessoa ter apneia do sono. As linhas mais novas do Apple Watch são exemplos disso. Por ser uma função envolvendo saúde, ela precisou ser liberada pela Anvisa.

Como a apneia é detectada?

Antes de mais nada é preciso lembrar que os dispositivos não atuam como médicos, portanto, não são capazes de substituírem o diagnóstico especializado. O que os aparelhos fazem é coletar dados.

A partir deles, o sistema cruza e combina diferentes informações para traçar um perfil de cada pessoa. Em caso de alertas emitidos pela tecnologia, a recomendação é consultar uma pessoa especializada em medicina para exames específicos.

No caso do Apple Watch, por exemplo, o relógio utiliza o acelerômetro para registrar pequenos movimentos do pulso durante o sono que estejam associados a pausas no padrão de respiração normal do usuário, segundo informa em seu site.

Essa métrica é chamada de "Distúrbios Respiratórios", registrada no app Saúde no iPhone e iPad, com classificações como riscos altos ou baixos. Os respectivos dados podem ser visualizados em diferentes períodos, seja em um mês, seis meses ou um ano.

Relógios da Apple notificam possível apneia do sono Imagem: Divulgação/ Apple

De acordo com a empresa, esses dados são analisados a cada 30 dias e uma notificação é enviada caso haja indícios consistentes de apneia do sono moderada a grave. Antes disso é preciso dormir pelo menos 10 noites com o aparelho.

Quais relógios da Apple são compatíveis?

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10 -- confira o review completo

Apple Watch Ultra 2 -- este último, inclusive, é o modelo mais completo em funções vendidos pela Apple até agora, e também já foi testado pelo Guia de Compras UOL

Os modelos registram ainda dados como frequência cardíaca e respiratória, oxigenação no sangue, monitora a carga de exercícios e também a qualidade e tempo do sono, entre outras funções.

Quanto custa?

Pensando em quem quer identificar a apneia, o Guia de Compras UOL separou relógios da Apple com o recurso, que estão com descontos de até 32%. Confira os modelos:

Como ativar as notificações de apneia do sono?

Abra o app Saúde no iPhone

no iPhone Vá em Explorar e entre em Respiratório

e entre em Em Notificações de Apneia do Sono , selecione Configurar

, selecione Ágora vá em Seguinte

Confirme a data de nascimento. Nesta hora é importante informar se você já foi diagnosticado com apneia do sono

Selecione Continuar, Seguinte e OK

*Colaborou Bruna Souza Cruz

