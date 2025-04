Quer um coração saudável? Aposte nesses 6 alimentos poderosos

Segundo a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Culpa, muitas vezes, de hábitos adquiridos ao longo da vida e que nos deixam com pressão arterial alta, diabetes, peso e circunferência abdominal acima do indicado, entre outros fatores. Uma alimentação saudável, no entanto, tem o poder de ajudar a virar esse jogo —lembrando que a dieta combinada com exercícios físicos pode potencializar ainda mais esse benefício.

Aposte nos alimentos a seguir para seu coração trabalhar ainda melhor.

1. Alho: Além de dar mais sabor à comida e contribuir para usar menos sal, o alho tem um composto chamado alicina, que pode ajudar a baixar o colesterol e reduzir o risco de infarto. O ideal é consumir até 10 g por dia (cerca de três dentes grandes) ou até 6 g se for em pó.

Imagem: iStock

2. Azeite: Tem antioxidantes que ajudam a reduzir o colesterol "ruim" (LDL), responsável pelo acúmulo de gordura nas paredes das artérias do coração. O tipo extravirgem mantém seus nutrientes íntegros, por não passar por refinamento químico. Faz bem, mas o ideal é usar no máximo duas colheres (sopa) por dia.

Imagem: iStock

3. Suco de uva integral: Contém polifenóis, como o resveratrol, que protegem o coração e impedem a formação de placas de gordura nas artérias e vasos sanguíneos, além de melhorar a elasticidade das veias e a circulação. A bebida possui ainda arginina, aminoácido responsável por melhorar a circulação sanguínea, com benefícios para quem sofre de pressão arterial alta e doenças cardíacas. Apenas cheque se é realmente integral, pois versões em néctar ou em caixinha têm mais açúcar e menos desses nutrientes. Consuma de 200 ml a 300 ml por dia.

Imagem: iStock

4. Acerola: Rica em vitamina C, a fruta é eficaz por conta da concentração de ácido ascórbico presente nela, um ótimo agente protetor do coração por suas propriedades antioxidantes, que estimulam o corpo a produzir óxido nítrico, potente vasodilatador. Isso ainda auxilia no controle da pressão arterial e previne doenças como derrame e aterosclerose.

Imagem: iStock

5. Chocolate amargo (70% ou mais): Contém flavonoides, que atuam como antioxidantes e são capazes de neutralizar os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular e que podem dar origem a problemas cardiovasculares. Flavonoides ainda são relacionados à redução do colesterol "ruim" (LDL) e aumento do bom (HDL). Ainda não se descobriu a quantidade benéfica certa, mas a recomendação é de até 30 g por dia.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

6. Salmão: O ômega 3 (também encontrado no atum ou sardinha) é um tipo de gordura anti-inflamatória que ajuda a manter as artérias saudáveis e o sistema circulatório normal. Chia e a semente de linhaça também são boas fontes de ômega 3.

Imagem: iStock

*Com informações de reportagem publicada em 31/05/2024