É por pouco tempo! Galaxy S25 e S25+ têm descontos de até R$ 2.900

O Guia de Compras UOL encontrou os smartphones da linha Galaxy S25, da Samsung, com preços interessantes hoje. O Galaxy S25, modelo de base da linha, está com desconto de R$ 2.600 e a versão Plus em desconto de R$ 2.900, quando comparado com os valores na loja oficial da Samsung. Ambos os aparelhos vêm com 256 GB de memória.

Essas ofertas fazem parte do App Day, evento com promoções exclusivas para quem compra pelo aplicativo da Amazon, disponível para iOS e Android. Para garantir os descontos é necessário acessar o app, fazer o login na sua conta Amazon e concluir a compra.

Para facilitar sua escolha, separamos as principais diferenças e semelhanças entre o Galaxy S25 e o S25+. Confira a seguir:

Galaxy S25 e S25+: semelhanças e diferenças

Tela. O Galaxy S25 possui uma tela AMOLED de 6,2 polegadas, com resolução de 1080 x 2340 pixels (FHD+), enquanto o S25+ tem o mesmo tipo de display, mas uma pouco maior, com 6,7 polegadas, e também com resolução superior de 3120 x 1440 pixels (QHD+).

Câmeras. Os dois celulares têm as mesmas lentes: 50 MP (principal wide), 12 MP (ultra wide) e 10 MP (teleobjetiva com zoom óptico de 3x), além de também serem equipados com uma câmera frontal de 12 MP. É possível aproveitar recursos como o Nightography, para capturar fotos e vídeos em ambientes com baixa luminosidade, além de filtros, recorte de elementos na imagem, eliminador de barulhos em áudios e entre outras ferramentas.

One UI 7 com Galaxy AI. A interface dos dois aparelhos conta com diversos recursos de inteligência artificial, como a transcrição de chamadas, assistente de escrita, intérprete, além do "Circule para Pesquisar", que permite pesquisar qualquer coisa na tela do smartphone simplesmente circulando ou pressionando algo.

Há também o Now Bar, uma nova interface da tela de bloqueio, localizada na parte de baixo e em forma de pílulas, que permite visualizar as atualizações dos aplicativos, acompanhando a rota no mapa, um timer, dados de saúde e atividades físicas sem precisar desbloquear o celular.

Bateria. O S25 vem equipado com uma bateria de 4.000 mAh, que promete até 29 horas de reprodução de vídeos. Já o S25+ conta com uma capacidade maior, de 4.900 mAh, com autonomia de até 30 horas para assistir a vídeos.

Processador. Os modelos são equipados com o processador Snapdragon 8 Elite, da Qualcomm, que possibilita o acesso a mais recursos de inteligência artificial e maior desempenho gráfico aprimorado.

Câmara de vapor. Vale destacar que a Samsung prometeu uma estrutura de resfriamento maior para os celulares da linha S25. Tanto o S25 quanto a versão plus contam com um aumento de 15% na área da câmara de vapor, ajudando a dissipar melhor o calor e reduzindo o superaquecimento dos aparelhos.

Resistência. Classificados com a certificação IP68, Galaxy S25 e S25+ são resistentes à água e à poeira. Esses celulares podem ser submersos em até 1,5 metro de água doce por até 30 minutos.

Vale a pena comprar?

Comparado aos preços do site oficial da Samsung (R$ 7.499), o Galaxy S25 está com um desconto de R$ 2.600, custando R$ 4.899, o que o torna a opção mais econômica sem abrir mão das tecnologias da linha S25. A versão com 256 GB de memória sai mais barata do que a com 128 GB, inclusive.

Já o maior desconto é no Galaxy S25+, que sai por R$ 5.592 —uma diferença de R$ 2.907 em relação ao valor no site da marca (R$ 8.499). Além disso, esse dispositivo conta com algumas diferenças em relação ao S25, como o tamanho de tela e autonomia de bateria, que podem impactar durante o uso.

Confira a linha completa do Galaxy S25:

