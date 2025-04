Governo foi lerdo no combate a fraude no INSS

A PF e a CGU fizeram uma operação contra um esquema de descontos não autorizados feitos por associações em aposentadorias e pensões. Um negócio de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A cabeça do presidente do INSS rolou a mando de Lula.

"É difícil entender como uma fraude demorou tanto sem a administração pública tomar medida verdadeiramente eficaz", escreve Rômulo Saraiva. "Expertise em tomar medidas drásticas o INSS já possui de sobra, pois é exímio na operação pente-fino em cortar benefícios de incapacitados, embora agora tenha sido comedido em frear a roubalheira".

Adriana Fernandes faz coro: "A fiscalização do INSS falhou e também a regulação do governo. O caso é emblemático porque mostra que há muito o que fazer para combater as fraudes no INSS e pouca disposição política até agora".

Josias de Souza acha que a demissão de Alessando Stefanutto é insuficiente: " O presidente da República faria melhor se enviasse para o olho da rua também o ministro Lupi. Nunca tão poucos fizeram tanta besteira na pasta da Previdência".

Leonardo Sakamoto aponta a importância de distinguir as associações trabalhistas honestas das que promovem falcatruas. "Sindicatos que operam dentro da lei temem que a operação seja instrumentalizada para atacar o seu financiamento", alerta. "Seria um bom momento para algumas confederações atuarem mais fortemente para separar o joio do trigo, isolando os sindicatos que atuam de forma bandida antes que a importante representação dos trabalhadores, responsável por conquistas civilizatórias ao longo dos últimos séculos, sucumba e seja cremada pelo discurso que defende que direitos são concessões de empresário bonzinho".

Podcast 'Neymar' mostra o plano de carreira traçado por pai do jogador

E aí, já ouviu o podcast "Neymar"? Adianto que ele é interessante não só para quem gosta de futebol. Uma dica: escute o primeiro episódio e leia depois as colunas de Milly Lacombe, Alicia Klein e Juca Kfouri.

