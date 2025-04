Freira amiga do papa quebra protocolo de velório e se aproxima do caixão

Uma freira quebrou o rigoroso protocolo do velório do papa Francisco, realizado hoje, no Vaticano. Chorando, a irmã Geneviève Jeanningros, de 82 anos, se aproximou do caixão para rezar, mas não foi contida pela segurança.

O que aconteceu

Geneviève Jeanningros entrou no local da cerimônia e se posicionou ao lado do caixão onde o papa é velado. De acordo com o protocolo, neste primeiro momento, apenas cardeais, bispos e funcionários do Vaticano poderiam se despedir do papa.

A Guarda Suíça, que cuida da segurança, não ofereceu resistência. Os oficiais sabiam da proximidade de ambos e acreditam que o papa permitiria a presença da freira, segundo o jornal espanhol ABC.

Geneviève costumava visitar Francisco semanalmente, todas as quartas-feiras. O pontífice se referia a ela como "enfant terrible" ("criança terrível", na tradução literal do francês). A expressão é usada para se referir a pessoas ousadas e não convencionais. A religiosa nasceu na França.

A freira dedica-se a ajudar mulheres transgênero e homossexuais que vivem na região de Lácio, na Itália. Estas pessoas a acompanhavam em suas visitas ao Vaticano.

O velório

Velório foi aberto ao público às 6h (no horário de Brasília). Cerca de 20 mil pessoas esperavam a chegada do corpo do papa na Praça de São Pedro para se despedir, segundo o Vaticano.

O caixão será fechado às 15h desta sexta-feira (25). O rito de fechamento será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell. No sábado (26), o cardeal italiano Giovanni Battista celebrará a missa de corpo presente, uma cerimônia de despedida. Após o sepultamento de Francisco, haverá nove dias de luto e orações.

Funcionários do Vaticano, freiras, bispos e autoridades foram os primeiros a se despedir do pontífice. Ontem, o corpo de Francisco foi exposto na Casa Santa Marta, onde o papa recebeu orações e as últimas homenagens de religiosos e autoridades. Além dos membros da igreja mais próximos, o presidente da Itália, Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, visitaram o corpo.

Rabino-Chefe de Roma, Riccardo Di Segni, prestando homenagem ao falecido Papa Francisco na Capela de Santa Marta, em 22 de abril Imagem: HANDOUT/AFP

O conclave deve acontecer de 6 a 11 de maio. Pelas regras do Vaticano, a votação deve ocorrer entre 15 e 20 dias após a morte do papa. No entanto, se todos os cardeais estiverem presentes e houver consenso, o processo pode ser antecipado.

Aos 88 anos, o papa morreu por AVC e insuficiência cardíaca na última segunda-feira (21). Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

Francisco pediu rituais simples

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.

O papa escolheu um caixão simples de madeira revestido de zinco. Pela tradição, o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Ele também optou por ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A igreja foi o primeiro lugar que Jorge Mario Bergoglio foi após se tornar papa e que procurou durante a pandemia de covid-19. Ele disse mais de uma vez que se sentia "engaiolado" no Vaticano.

O pontificado de Francisco durou 12 anos. Ele foi eleito em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, e entrou para a história como o primeiro papa latino-americano. Aos 88 anos, encerrou sua trajetória como um dos líderes mais carismáticos da Igreja nas últimas décadas. Em um de seus últimos escritos, ele declarou: "A morte não é o fim de tudo, mas um novo começo."