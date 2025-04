Roku anuncia novos dispositivos que fazem Netflix funcionar em TVs antigas

A Roku anunciou hoje dois novos dispositivos: o Roku Streaming Stick (resolução HD) e o Roku Streaming Stick Plus (4K). Os aparelhos têm o formato de um pen drive e ajudam a transformar TVs antigas em modelos smart, compatíveis com aplicativos como Apple TV+, Disney+, Netflix, Max e Prime Video.

Até então a empresa comercializava no Brasil o Roku Express e o Roku Express 4K, que possuem outro formato e funcionam com mais cabos. Segundo a empresa, as novas versões substituirão os dispositivos mais antigos. Eles ficarão à venda enquanto durarem os estoques.

Os preços e a data de comercialização ainda não foram divulgados. A previsão é de que os aparelhos chegarão a partir do terceiro trimestre no Brasil.

Roku Streaming Stick Imagem: Divulgação

Em países como Argentina, Canadá, Chile, México e Reino Unido, os produtos começam a ser vendidos nas próximas semanas.

Como são os lançamentos?

Ambos são encaixados na entrada USB da TV e são vendidos com controle remoto, que oferece botões específicos para abrir: Netflix, Apple TV+, Disney+ e Paramout+.

Novos dispositivos Roku são 35% menores do que de outras marcas, segundo o fabricante Imagem: Divulgação

Streaming Stick. Tem o logotipo da Roku escrito em roxo (para se diferenciar do irmão). A sua resolução é HD. Ele será vendido por um valor mais acessível e recursos simplificados, mas também funcionará com comando por voz e indicações personalizadas de conteúdo.

Outras características:

Lista do que assistir e salvar.

Controle remoto por voz: ajuste de volume, ligar/desligar TV, pesquisar e reproduzir conteúdos.

Pode ser alimentado pela própria TV, sem necessidade de alimentação externa.

Design portátil permite levá-lo para qualquer lugar e sincronizar seu conteúdo -- para isso, basta incluir cabo de alimentação e controle remoto.