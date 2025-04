Nintendo revela preços do Switch 2 no Brasil; vendas começam em junho

A Nintendo anunciou hoje o preço de venda do console Switch 2, que chega ao Brasil em pouco mais de um mês. A data prevista para venda é no dia 5 de junho. O valor de lançamento será de R$ 4.499,90.

Já a versão de combo do Switch 2 com o jogo Mario Kart World, que também será lançado em junho, custará R$ 4.799,90. O game será vendido separadamente por R$ 499,90.

Mario Kart World também será lançado em junho Imagem: Divulgação

A Nintendo, inclusive, lançou um trailer do novo jogo Mario Kart, que mostra que as corridas de kart poderão acontecer em diferentes locais do mundo. A depender do momento do dia e das condições do tempo, o ambiente muda.

Os pilotos ainda conseguirão sair da pista e conduzir os veículos para praticamente todos os lados. Serão 24 pilotos em cada corrida, o maior número até então.

Outro futuro jogo da marca, o Donkey Kong Bananza, por sua vez, vai sair mais barato: R$ 439,90, e ficará disponível em julho.

O que esperar do Switch 2?

Com tela LCD de 7,9 polegadas, o novo console suportará 1080p, HDR e até 120 quadros por segundo (fps). Os fãs da Nintendo ainda podem esperar um armazenamento interno de 256 GB, assim como resolução de até 4K quando conectado a uma TV.

O Switch 2 promete também um ventilador embutido, para manter o equipamento resfriado.

Consoles em oferta

A primeira geração do Switch à venda no país pode ser encontrada a partir de R$ 1.239, em diferentes cores, além de modelos à venda com ou sem jogos. Confira a seguir algumas opções:

