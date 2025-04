'Útil e prático de usar': descascador de legumes e frutas está com 36% OFF

O Guia de Compras UOL encontrou um produto muito útil para a cozinha: um descascador de legumes e frutas com reservatório para armazenar as cascas dos alimentos. O produto está com 36% de desconto e custa apenas R$ 12,88 na Shopee.

Este descascador possui lâminas de aço inoxidável e boa aderência para retirar as cascas, segundo o fabricante. No entanto, alguns consumidores reclamaram que lâminas não descascam como prometido. Descubra mais detalhes sobre esse produto e as opiniões de quem o comprou.

O que diz o fabricante sobre o descascador

Possui lâminas de aço inoxidável;

Tem reservatório para armazenar cascas;

Vem com alças de ABS de qualidade;

Tem aderência confortável e não desliza mesmo quando molhada;

Recomendado para descascar frutas e vegetais duros;

Compacto e fácil de transportar.

O que diz quem comprou

Esse descascador tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Nos comentários, os consumidores destacaram a praticidade do produto, além das lâminas afiadas e material resistente.

Produto muito bom, corta direitinho. Ele descasca qualquer coisa. Eu consegui descascar cenoura, chuchu e pepino. É muito bom. Debora Matias

Comprando pela segunda vez. Vou presentear as minhas noras. É um objeto tão útil e prático de usar, com um plástico de resistência média e lâminas bem afiadas. Adorei. Flor

Veio certinho. O produto é feito de material resistente e veio com outra lâmina de reserva, gostei do produto. Cam

Entrega super rápido, o produto me parece ser muito bom. Ele é resistente, pequeno, mas, pra mim, está ótimo. Recomendo. Regiane Costa Aragão

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relataram que a lâmina não é tão eficaz para descascar os alimentos e o tamanho do reservatório é pequeno.

Produto igual o do anúncio, porém a lâmina é péssima. A ideia é boa, mas não descasca, acaba só raspando o alimento. Mell Santana

Chegou no prazo, porém a lâmina não descasca direito, não gostei da experiência. Elaine Freitas

Não gostei, pensei que a lâmina era mais amolada, mas é bastante cega e não descasca direito. A lâmina é muito pequena. Simone Menezes

O produto decepciona um pouco porque o compartimento para cascas é pequeno e a lâmina não possui um corte efetivamente eficiente. Avaliação anônima na Shopee

