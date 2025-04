Samsung Galaxy A56 acerta no design e foca em IA; confira o review

O recém-lançado Galaxy A56 é a aposta da Samsung para quem quer ter um celular intermediário, mas que aguente o tranco do dia a dia. Os destaques do aparelho, que chegou ao Brasil no mês passado, são as mudanças no design em relação ao seu antecessor e a adição de mais funções ao Galaxy AI, a inteligência artificial da marca sul-coreana.

Mas será que vale a pena comprar o Galaxy A56? O Guia de Compras UOL testou o dispositivo, e o resultado você confere a seguir.

O que gostamos

Design atualizado. As mudanças na aparência do Galaxy A56 devem agradar os fãs da marca. O aparelho pode ser encontrado em tons pastéis de verde e rosa, além de versões em cinza e preto. Nas laterais, a Samsung manteve um leve afundamento abaixo do botão de liga/desliga, que facilita o encaixe do celular na mão.

Imagem: Katarina Bandeira/Colaboração para o Guia de Compras UOL

O dispositivo da nova geração também está mais leve do que seu antecessor, o Galaxy A55, e traz uma tela Super AMOLED ligeiramente maior, com 6,7 polegadas, graças às bordas mais finas do aparelho. Apesar de sutis, as mudanças no design fazem a diferença no conforto do dia a dia.

Samsung manteve o leve afundamento abaixo dos botões Imagem: Marcella Duarte/UOL

Recursos de inteligência artificial. A experiência com as câmeras foi empolgante, e um dos principais motivos para isso foram os novos recursos de IA da marca e a presença do HDR para as fotos de selfie. O aparelho possui câmera principal de 50 MP, ultra grande-angular de 12 MP, macro de 5 MP e frontal de 12 MP.

IA do smartphone consegue escolher expressões numa foto Imagem: Katarina Bandeira

Entre os recursos disponíveis estão o apagador de objetos e a possibilidade de o usuário escolher a melhor expressão facial em uma foto, dando adeus aos cliques em que todo mundo sai bem, mas um amigo está de olhos fechados.

Mas, para o recurso funcionar, é preciso estar com a função "foto em movimento" ativada, ou a mágica não acontece.

Foto tirada com o Samsung Galaxy A56 Imagem: Katarina Bandeira/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Outras funcionalidades presentes no Galaxy A56 são a edição inteligente para vídeos, filtros personalizados, sugestões de edição para suas fotos e imagens criativas usando IA, que permitem selecionar estilos de animação.

Bateria que dura o dia inteiro. A bateria duradoura de 5.000 mAh aguentou mais de um dia longe do carregador em uso mediano, que incluiu gravação de vídeos, fotos e uso de redes sociais.

Aparelho mais resistente. O Galaxy A56, da Samsung, vem com certificação IP67, que garante proteção contra poeira e água. Além disso, sua lateral de metal, quando somada a proteção Gorilla Glass Victus+ (adicionada na parte frontal e traseira), reforça a durabilidade e passa a sensação de um produto verdadeiramente resistente.

Seis anos de atualizações. O Galaxy A56 vem com a One UI 7, última versão da interface da Samsung, baseada no sistema operacional Android 15. Tem compatibilidade com a rede 5G e possui conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. O modelo dessa geração deverá receber seis novas versões de sistema e até seis anos de correções de segurança.

Samsung Galaxy A56 na cor verde Imagem: Marcella Duarte/UOL

Navegação intuitiva. Na área principal, os ícones mais espaçados e arredondados dão um charme a mais durante o uso do smartphone e deixam a navegação mais intuitiva.

Galaxy A56 na cor preta Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Tarefas um pouco lentas. O Galaxy A56 vem equipado com o Exynos 1585, processador desenvolvido pela Samsung em 2024. No armazenamento, a sul-coreana oferece até 256 GB para 8 GB de RAM. Apesar de ser um chipset de oito núcleos, desenvolvido para ter uma melhor performance no uso de inteligência artificial, a minha impressão é que algumas tarefas acabam mais lentas.

A empresa afirma que o aparelho tem uma boa performance de jogos, graças também a taxa de atualização da tela, de 120 Hz, com Vision Booster de 1.200 nits de brilho (o que permite jogar até mesmo debaixo do sol forte). Para mim, a experiência foi agradável e sem engasgos, apesar de eu sentir alguma lentidão, após um mês de uso.

Falta de facilidade para acessar o Gemini. Senti falta do Gemini, assistente de IA, no botão de ação, como nos smartphones da linha S. Se a intenção da marca é democratizar ainda mais a IA para os usuários, essa seria uma boa adição para modelos futuros.

Carregador não é tão potente. O usuário recebe um carregador de apenas 15W com o aparelho, que tem compatibilidade com carga de até 45W. Isso faz com que você fique um tanto preso enquanto o celular estiver carregando.

Samsung Galaxy A56 Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para quem vale a pena

Consumidores que procuram por um celular com acesso a novas tecnologias, mas sem o preço salgado dos tops de linha, podem ter neste modelo uma opção.

O Galaxy A56 segue como um intermediário que faz jus ao legado de seu antecessor.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.