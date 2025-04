Quais são os prós e contras do consumo de whey protein?

O whey protein, que é a proteína do soro do leite, é um dos suplementos mais populares entre quem pratica exercícios físicos. Ele se tornou o favorito de quem treina porque contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para recuperar e construir os músculos, ajudando no ganho de força e no aumento da massa magra (hipertrofia).

Apesar dos benefícios, o consumo do whey também pode trazer riscos se feito de forma errada. Por isso, especialistas recomendam sempre conversar com um nutricionista antes de começar a usar qualquer suplemento. A seguir, veja os prós e contras do seu uso frequente.

Os benefícios do suplemento

Imagem: iStock

Como as proteínas são essenciais para o reparo e construção da massa magra após o exercício, o suplemento é indicado tanto para a recuperação de atletas que praticam esportes aeróbicos de longa duração (corrida, triatlo, ciclismo) quanto para pessoas que buscam hipertrofia, ganho de força e potência muscular.

Obviamente, o suplemento sozinho não faz ninguém ficar mais forte, e é importante ter uma rotina apropriada de exercícios para alcançar esse objetivo.

O suplemento também pode ser indicado para quem busca emagrecer. Devido ao fato de a proteína ser um nutriente que traz saciedade, estudos mostram que o consumo de whey protein auxilia a perda de gordura corporal (quando inserido em uma dieta apropriada para esse objetivo), pois as pessoas acabam comendo menos.

Por dia, o recomendado é que uma pessoa que pratica exercícios em intensidade moderada a intensa consuma de 1,2 grama a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal —isso considerando todas as fontes de proteína (carnes, ovo, leite, frango, queijo), e não só o whey.

O uso do suplemento pode ser em qualquer horário do dia, trazendo o mesmo efeito. Só evite durante o exercício ou nos 40 minutos antes de malhar, pois ele pode causar desconforto gástrico.

Mas o suplemento também traz riscos

Imagem: iStock

Ultrapassar um pouco a dose recomendada ou até mesmo a necessidade diária de proteína não tende a trazer prejuízos à saúde. O próprio organismo faz o trabalho de eliminar o elemento por meio da urina.

Por outro lado, a ingestão muito excessiva (bem acima de 2,5 gramas por quilo de peso corporal) pode causar sobrecarga no fígado e nos rins. Em longo prazo, pode desencadear doenças, principalmente o cálculo renal. É válido ressaltar que pessoas com insuficiência hepática ou nos rins não devem consumir o suplemento sem orientação médica, exatamente pelo fato de ele sobrecarregar esses órgãos.

Além disso, se não estiver dentro de uma dieta adequada, o whey protein pode engodar. Como qualquer fonte de proteína, o suplemento oferece calorias que, em excesso, são estocadas no corpo em forma de gordura. Por isso, é muito importante planejar como será a ingestão do whey dentro de um plano alimentar diário, conforme o objetivo do praticante de atividade física.

O que é importante observar na hora de comprar

Observe sempre a quantidade de proteínas oferecidas por porção e os outros nutrientes presentes (especialmente carboidratos). Os nutricionistas recomendam que em uma dose de whey tenha cerca de 80% de proteínas. Ou seja, se você vai comprar um suplemento que tem uma dose de 30 g, o ideal é que pelo menos 24 g seja de proteína.

Também é muito importante observar a lista de ingredientes. Isso porque, para baratear o produto sem reduzir a quantidade de proteínas, alguns fabricantes adicionam outras fontes do nutriente, como proteína de soja, glúten (proteína do trigo) e até colágeno. Muitas dessas substâncias não são tão eficazes para a construção muscular quanto o whey. Alguns ainda adicionam farinha e açúcar na fórmula.

É recomendável ainda evitar suplementos com grandes quantidades de aditivos alimentares na lista. Por isso, as versões sem sabor, do ponto de vista nutricional, são melhores do que as com sabor. Já para quem é alérgico ou intolerante à lactose, somente o consumo do whey isolado está permitido, já que não contém esse açúcar natural do leite em sua composição.

*Com informações de reportagem publicada em 22/01/2025