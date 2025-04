Papa Francisco será velado em caixão aberto, e funeral vai durar nove dias

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos. O corpo do pontífice foi colocado em um caixão horas após o anúncio oficial de sua morte e será velado com a tampa aberta por nove dias. A cerimônia de certificação de morte durou cerca de uma hora, e o rito foi realizado na capela da residência Santa Marta, onde ele morava. Depois disso, a porta do quarto do pontífice foi selada pelo camerlengo Kevin Farrell, como parte do ritual que ocorre após a morte do líder católico. A pedido de Francisco, seu corpo será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore. É a primeira vez em mais de um século que um papa será enterrado fora do Vaticano. No testamento que deixou, o papa também pede que sua sepultura seja simples e contenha apenas uma palavra: "Franciscus". A Assembleia de Cardeais é que vai decidir data e hora em que o corpo do papa será levado para a missa exequial na Basílica de São Pedro, em uma procissão liderada pelo camerlengo e na qual o corpo de Francisco no caixão começará a ser visto por fiéis. A previsão é que a cerimônia seja realizada amanhã. Leia mais.

Papa morreu por AVC e insuficiência cardíaca. O Vaticano anunciou na tarde de ontem que o papa Francisco morreu em decorrência de AVC e insuficiência cardíaca. O papa lutava contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave e uma internação de 37 dias. O relatório de óbito publicado pelo Vaticano informa que o pontífice morreu na residência Santa Marta às 7h35 (horário local) da segunda-feira. O atestado de óbito afirma que Francisco entrou em coma antes de sua morte e que seu quadro de saúde foi agravado pelo episódio de pneumonia, hipertensão e diabete tipo 2. O papa recebeu alta hospitalar no fim de março e desobedeceu a recomendações médicas de permanecer em repouso e encontrar poucas pessoas. Sua última aparição foi na cerimônia do domingo de Páscoa, quando abençoou fiéis na Praça de São Pedro.

Francisco será enterrado em caixão mais simples. O chamado "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" (ritos funerais para um pontífice romano) foi simplificado pelo papa no ano passado e contém as indicações para a liturgia e as orações das cerimônias que envolvem o sepultamento do líder religioso. Nos dias em que a Igreja fica sem papa, é o camerlengo quem fica responsável pelos bens da Santa Sé e estabelece o cronograma das reuniões preparatórias para o conclave, que é a assembleia de cardeais que elege o próximo pontífice. Também cabe a ele, auxiliado por cardeais, definir os detalhes das cerimônias fúnebres. A pedido de Francisco, foi eliminado o uso de três caixões - de cipreste, chumbo e carvalho - usados anteriormente por apenas um, simples, de madeira revestido de zinco. Saiba outros detalhes do funeral.

Conclave para eleger novo papa deve começar 15 dias após a morte. Pelas regras contidas em uma Constituição Apostólica publicada pelo papa João Paulo 2º em 1996, os cardeais eleitores podem dar início à reunião que elegerá o novo papa quinze dias completos após a morte do pontífice. Os religiosos podem adiar essa data em, no máximo, 20 dias. A eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano, o voto é secreto e depositado em uma urna. Os cardeais são proibidos de ter qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o processo. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais. Podem votar todos os cardeais com menos de 80 anos e o número máximo de eleitores é de 120. Saiba mais.

Não há brasileiros na lista dos possíveis sucessores de Francisco. O vaticanista Edward Pentin criou, com uma equipe de jornalistas e especialistas católicos, o site The College of Cardinals Report, que enumera 12 cardeais entre os mais prováveis para suceder o papa Francisco. Nele, há o perfil de todos os cardeais vivos, informações detalhadas de cerca de 40 deles e uma lista de 12 papáveis, sem ser um ranking de mais ou menos cotados. A lista é dominada por cardeais europeus, além de ter asiáticos e africano. Não há nenhum brasileiro entre os relacionados. Veja o perfil de cada um.

Canonização de Carlo Acutis, o 'santo da internet', é suspensa. A cerimônia de canonização do primeiro santo millennial estava marcada para o próximo domingo, dia 27, e foi adiada por conta da morte do papa Francisco. O jovem italiano morreu de leucemia aos 15 anos, em 2006. Ele costumava divulgar conteúdo cristão na internet e criou um site para catalogar milagres. O Vaticano reconheceu em 2019 um milagre que aconteceu com um brasileiro do Mato Grosso do Sul. Segundo a Igreja, a criança que estava doente foi curada após tocar uma roupa que tinha o sangue de Acutis. Ainda não há informações sobre quando o processo de canonização será retomado.

Rebeca Andrade vence prêmio do 'Oscar do esporte' e quebra tabu. A ginasta foi a vencedora da categoria "Retorno do Ano" no Laureus World Sports Awards. Ela é a primeira mulher brasileira a ganhar uma estatueta do evento que ocorre anualmente desde 2000. Rebeca superou cinco concorrentes: o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarne Titmus. O "Retorno do Ano" homenageia esportistas que superaram desafios, voltaram a competir em alto nível e conseguiram resultados expressivos. Rebeca ganhou várias medalhas nas últimas Olimpíadas após passar por três cirurgias complexas no joelho. Saiba mais.