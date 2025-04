O legado de Francisco e o futuro da Igreja Católica

Do UOL

A morte do papa Francisco, em um momento em que a Igreja Católica e o mundo vivem uma série de incertezas, foi analisada em muitos aspectos nas páginas do UOL e da Folha. Compilei aqui análises de jornalistas e colunistas convidados sobre diversos temas, como o futuro da Igreja Católica, o legado de Bergoglio e até sua relação com o futebol e a comida. Boa leitura.

Outros olhares

Josias de Souza

Caso do golpe ganha o ritmo de uma linha de montagem no STF Leia mais

Leonardo Sakamoto

Anistiar general acusado de planejar morte de Lula é incentivar terrorismo Leia mais

Amanda Klein

Trump põe em risco a credibilidade do banco central dos EUA Leia mais

Milly Lacombe

Por que Tite não consegue mais trabalhar no Corinthians? Leia mais

Alicia Klein

Tite, Dorival, Sampaoli: é amnésia ou generosidade? Leia mais

Julianne Cerasoli

Por que Lewis Hamilton tem tanta dificuldade em se encontrar na Ferrari? Leia mais