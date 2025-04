Lucros da Tesla caem 71% no primeiro trimestre do ano

O fabricante de carros elétricos Tesla obteve no primeiro trimestre do ano lucros 71% menores em relação ao mesmo período do ano passado, uma queda maior do que a estimada pelos analistas do mercado, segundo dados apresentados pela empresa nesta terça-feira (22).

O fundador e diretor-executivo da empresa, Elon Musk, que se tornou nos últimos meses o braço direito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a demanda por automóveis está sendo afetada por um "sentimento político em mudança".

A Tesla registrou lucros de 409 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais, na cotação atual), 71% a menos que os resultados do ano anterior.

A empresa corrigiu para baixo suas previsões de resultados para 2025 pelo possível efeito que o terremoto comercial causado pela política tarifária de Trump poderão ter sobre a demanda.

jmb/jbr/dga/db/ic/rpr

© Agence France-Presse