Faqueiro com 24 peças faz sucesso e está por menos de R$ 73; vale a pena?

O Guia de Compras UOL encontrou um faqueiro em aço inox, da Tramontina, para quem busca novos talheres para compor a mesa. O conjunto possui 24 peças, ideal para famílias com até seis pessoas — e está 12% de desconto, custando R$ 72,95 na Amazon.

Esse faqueiro registrou mais de 5 mil compras no mês passado e faz sucesso entre os consumidores pela qualidade das peças. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem usou e pontos de atenção:

O que diz a Tramontina sobre o faqueiro

Feito de aço inox, promete ser resistente e durável;

Conta com 24 peças, incluindo garfos, facas, colheres de mesa e colheres de chá;

Serve seis pessoas;

Tem acabamento neutro;

Pode ser lavado na máquina de lavar louça.

O que diz quem comprou

O produto tem mais de 11 mil avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,7 estrelas (de um total de cinco). Confira alguns comentários de quem comprou:

Simplesmente incrível, oferece tudo o que promete. O material é incontestavelmente bom, pesadinho, resistente e bonito. Simplesmente apaixonada. Avaliação anônima na Amazon

Produto bem acabado. Funcional. Ótimo custo-benefício. Aldrey Sena Martins

Faqueiro bom. Material também é bom. Pelo preço vale a muito a pena. Comprem sem medo. Chirle de Sousa Miranda

Chegou muito rápido, é bonito, fácil de lavar e ficou excelente para a minha ceia de ano novo. Recomendo. Cinthia Quadrado

Pontos de atenção

As principais reclamações de alguns dos consumidores são sobre a qualidade do material e sua resistência.

Fiquei decepcionada com o produto. Comprei dois jogos, mas os talheres são fracos. Entortam. E as facas não possibilitam descascar uma maçã. Lilian Scoparo Nunes

Produto com qualidade inferior. Não vale nada. Estou profundamente decepcionada. Montes

As laterais dos talheres são um pouco afiadas. Tenho que tomar cuidado ao segurar facas e garfos, pois o acabamento das laterais é um pouco "áspero". Mayara O.

Os talheres são lindos, mas não são resistentes, pois entortam com facilidade. Ana Carolina

