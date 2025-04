Caldo de cana engorda? Pode fazer mal? Veja quem tem que tomar cuidado

A dupla pastel e caldo de cana é tradição nas feiras livres, principalmente na região Sudeste do país. Mas será que a bebida refrescante é saudável e pode ser consumida regularmente?

Conhecida também como garapa, o caldo de cana é extraído da moagem da cana-de-açúcar e contém antioxidantes e micronutrientes. No entanto, a recomendação é consumir com moderação, já que possui um alto teor calórico.

Vale destacar que há poucos estudos que falem dos benefícios e riscos do caldo de cana. O que se sabe é que algumas pessoas devem ficar mais atentas ao consumo, como quem tem diabetes ou distúrbios renais.

A seguir, veja detalhes sobre os nutrientes da bebida e se há contraindicações.

Principais nutrientes

Em um copo americano duplo de caldo de cana (240 ml), encontramos:

175 kcal

Carboidratos: 43,9 g

Fibras: 0,33 g

Potássio: 126 mg

Cálcio: 70,5 mg

Sódio: 54,4 mg

Magnésio: 37,6 mg

Fósforo: 16 mg

Vitamina C: 6,67 mg

Ferro: 1,92 mg

Manganês: 0,44 mg

Zinco: 0,15 mg

Selênio: 0,42 mcg

Benefícios do caldo de cana

Entre os principais benefícios do caldo de cana, destacam-se:

É diurético

O caldo de cana tem propriedades diuréticas, o que pode aumentar a produção de urina e ajudar a eliminar o excesso de líquidos do corpo.

Isso ocorre porque a bebida é naturalmente rica em potássio, um mineral que atua como agente diurético. A ingestão adequada de líquidos, incluindo o caldo de cana, contribui com a eliminação de toxinas do corpo. Mas vale reforçar que é também importante consumir bastante água.

Fonte rápida de energia

O caldo de cana contém sacarose, um tipo de açúcar natural que é convertido em glicose e frutose, utilizadas como fonte rápida de energia. Portanto, a bebida pode dar uma sensação imediata de aumento de energia.

No entanto, é importante notar que essa energia é de curta duração e leva a picos de glicose no sangue, seguidos por quedas, o que geralmente resulta em uma sensação de fadiga.

Indicado para quem treina

Como é uma fonte de carboidrato de rápida absorção, o caldo de cana pode ser considerado como parte da estratégia de pré-treino, proporcionando energia imediata.

Além disso, o consumo de caldo de cana pós-treino pode ser benéfico para repor o glicogênio muscular esgotado, sendo usado pelo próprio corpo como combustível ao realizar contração muscular. E também fornece hidratação para quem se exercita e precisa repor os líquidos perdidos.

Faz bem para dentes e ossos

O caldo de cana contém alguns nutrientes, em pequenas quantidades, que ajudam no fortalecimento dos ossos e dentes. É o caso do cálcio, que é considerado um componente benéfico para a saúde bucal e óssea.

Tem propriedades antioxidantes

A cana-de-açúcar contém compostos antioxidantes, como polifenóis, que podem combater os radicais livres no corpo.

Por isso, reduz o risco de envelhecimento precoce, inflamações, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, além de mutações celulares que causam câncer.

Ajuda na hidratação

Composto principalmente por água, o caldo de cana é uma opção refrescante que ajuda a hidratar o organismo. Após o consumo, a bebida contribui com a reposição dos fluidos perdidos pelo corpo por meio do suor e urina, principalmente no calor ou após atividades físicas.

Pastel com caldo de cana é um clássico, mas é melhor consumir a bebida com alimentos mais saudáveis Imagem: iStock

Caldo de cana engorda?

É importante destacar que nenhum alimento isolado engorda. No entanto, o caldo de cana pode contribuir com o ganho de peso, principalmente em uma dieta desequilibrada.

A bebida é naturalmente doce e calórica e tem alto teor de açúcares naturais, principalmente a sacarose, que é um carboidrato. Quando consumida em excesso, pode levar a um aumento nos níveis de glicose no sangue e, consequentemente, à liberação de insulina pelo corpo. A insulina ajuda a armazenar o excesso de glicose como gordura, o que pode resultar em ganho de peso a longo prazo.

Contraindicações

Apesar de ser considerada uma bebida segura para a maioria das pessoas, em excesso, pode ser prejudicial em alguns casos. Entre eles, estão:

Pessoas com diabetes

Quem tem diabetes deve consumir o caldo de cana com bastante moderação, pois a bebida eleva rapidamente a glicose na corrente sanguínea por conta do alto teor de açúcar.

Nesses casos, é recomendado consultar um médico ou nutricionista para orientação específica sobre a ingestão de açúcar.

Pessoas que querem perder peso

O caldo de cana, quando consumido de forma moderada e equilibrada, não leva ao ganho de peso. No entanto, é importante lembrar que contém uma quantidade significativa de açúcares naturais, o que pode resultar em um alto teor calórico.

Portanto, pessoas com excesso de peso ou que desejam controlar o peso devem considerar o consumo moderado e equilibrado da bebida.

Quem tem intolerância à frutose

Apesar de menos comum, algumas pessoas podem apresentar intolerância à frutose, que é um tipo de açúcar. Nesses casos, o consumo de caldo de cana provoca sintomas desagradáveis, como diarreias ou desconfortos abdominais.

Pessoas com alergia alimentar

Em casos raros, alguns indivíduos apresentam alergia à cana-de-açúcar. Dessa forma, o consumo deve ser evitado para não provocar sintomas, como diarreia ou alergias cutâneas.

Quem tem distúrbios renais

Pessoas com distúrbios renais, como insuficiência renal, devem se atentar, já que a bebida é fonte de potássio. Nesses casos, a pessoa apresenta maior dificuldade de eliminar o mineral do organismo.

Interações medicamentosas

Em alguns casos, o caldo de cana pode interagir com medicamentos, como aqueles usados para tratar a pressão arterial ou o diabetes.

O caldo de cana contém uma quantidade significativa de açúcares naturais, o que pode resultar em um alto teor calórico Imagem: iStock

Como consumir

Para consumir o caldo de cana de forma saudável dentro de uma dieta, é importante considerar a moderação e o equilíbrio com outros alimentos. A seguir, veja algumas dicas:

Tamanho da porção

Opte por porções menores de caldo de cana para controlar a quantidade de calorias consumidas. Uma porção moderada pode ser de 100 ml a 150 ml.

Combine com uma refeição equilibrada

Em vez de consumir o caldo de cana isoladamente, combine-o com uma refeição equilibrada, que contenha proteínas, carboidratos complexos, gorduras saudáveis e vegetais.

Controle o consumo de açúcar

Como o caldo de cana é naturalmente rico em açúcares, é importante monitorar o consumo total de açúcar durante o dia. E também buscar equilibrar com outras fontes de carboidratos saudáveis, como grãos integrais, frutas e vegetais.

Faça escolhas conscientes

Não tem problema tomar caldo de cana de vez em quando. Porém, sempre que possível, considere outras opções de bebidas saudáveis, como água, chás sem açúcar ou sucos naturais com baixo teor de açúcar.

Fontes: Alice Borges Desanti, nutricionista; Luciane Osse, nutróloga; Priscila Moreira, nutricionista; Isolda Prado, nutróloga.

*Com reportagem de setembro de 2023