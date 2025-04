Alimentos aliados do intestino: estes 7 não podem faltar na sua dieta

Muito além de um simples canal de eliminação de resíduos, o intestino exerce funções vitais para o equilíbrio do corpo. Grande parte dessa atuação está ligada à microbiota intestinal — uma complexa comunidade de microrganismos que vivem no intestino e contribuem ativamente para a digestão, absorção de nutrientes, produção de hormônios e proteção contra agentes prejudiciais à saúde.

O bom funcionamento dessa microbiota depende de uma série de fatores, como predisposição genética, uso de medicamentos e a alimentação, que tem um papel determinante nesse processo. O que comemos pode nutrir as bactérias benéficas e favorecer o equilíbrio do ecossistema intestinal.

A seguir, veja o que colocar no prato para cuidar da saúde intestinal — e, por consequência, do organismo como um todo.

Fontes de prebióticos (fibras que alimentam as bactérias boas)

Os prebióticos são tipos específicos de fibras que o corpo humano não digere, mas que servem de alimento para as bactérias boas do intestino. Em outras palavras, eles ajudam essas bactérias a crescerem e se manterem ativas.

1. Feijão

Clássico da culinária brasileira, o feijão é rico em fibras solúveis com ação prebiótica. Essas fibras não são digeridas pelo organismo, mas servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, favorecendo o equilíbrio da microbiota intestinal e melhorando a digestão.

2. Chicória

A raiz da chicória, parente próxima da alface, é especialmente rica em inulina, uma fibra com forte efeito prebiótico. Por essa razão, é amplamente usada como base na produção de suplementos voltados à saúde intestinal.

3. Alcachofra

Conhecida por auxiliar a digestão, graças à cinarina (substância que estimula a produção da bile), a alcachofra também é fonte de inulina, contribuindo diretamente para a nutrição das bactérias boas do intestino.

4. Banana verde

Ainda não madura, a banana contém inulina e amido resistente, dois componentes com ação prebiótica. Uma maneira prática de consumo é por meio da biomassa de banana verde, que pode ser usada em receitas doces ou salgadas.

5. Cebola

Além de saboroso, esse ingrediente fornece inulina e fruto-oligossacarídeos (FOS) — açúcares complexos não digeríveis que alimentam as bactérias benéficas da microbiota intestinal. O alho também contém essas substâncias.

Fontes de probióticos (microrganismos vivos benéficos)

Probióticos são microrganismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde, especialmente para o intestino.

6. Iogurtes (e leites fermentados)

Esses produtos podem conter lactobacilos e bifidobactérias, dois tipos de probióticos que favorecem a saúde do intestino. É importante observar os rótulos para verificar a presença e a quantidade adequada desses microrganismos — entre 100 milhões e 1 bilhão de unidades formadoras de colônia por porção, conforme orientação da Anvisa.

7. Kefir

Bebida fermentada obtida a partir de "grãos de kefir" adicionados ao leite ou à água. Apesar da variação nas versões caseiras, o kefir é amplamente consumido por seus efeitos positivos no funcionamento intestinal e na digestão.

*Com informações de reportagem publicada em 22/08/2019