Zverev ultrapassa Alcaraz e é 2º no ranking da ATP

Na briga pelo segundo lugar no ranking da ATP, liderado por mais uma semana pelo italiano Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev, vencedor do torneio de Munique no domingo, ultrapassou o espanhol Carlos Alcaraz, finalista em Barcelona.

Com o triunfo em Munique, após vencer o americano Ben Shelton (6-2 e 6-4) na final, Zverev soma agora 8.085 pontos e está apenas 35 à frente de Alcaraz antes do Masters 1000 de Madri.

O espanhol, por sua vez, perdeu a final de Barcelona para o dinamarquês Holger Rune, que deu um salto significativo para o Top 20, ganhando quatro posições e subindo para o nono lugar no ranking.

Sinner, que está cumprindo uma suspensão de três meses devido a um exame de doping, está cada vez mais perto de seu retorno, o que deve acontecer no Masters 1000 de Roma, que terá início depois do Masters 1000 de Madri (que começa no dia 7 de maio).

O brasileiro João Fonseca perdeu seis posições e é agora o 65º do ranking. Seu compatriota Thiago Monteiro caiu uma e está em 94º.

--- Ranking da ATP de 21 de abril de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.930 pontos

2. Alexander Zverev (ALE) 8.085 (+1)

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.050 (-1)

4. Taylor Fritz (EUA) 5.115

5. Novak Djokovic (SRB) 4.120

6. Jack Draper (GBR) 3.820

7. Alex De Minaur (AUS) 3.585

8. Andrey Rublev (RUS) 3.530

9. Holger Rune (DIN) 3.480 (+4)

10. Daniil Medvedev (RUS) 3.290 (-1)

11. Lorenzo Musetti (ITA) 3.200

12. Tommy Paul (EUA) 3.160

13. Ben Shelton (EUA) 3.020 (+2)

14. Arthur Fils (FRA) 2.920

15. Casper Ruud (NOR) 2.815 (-5)

16. Grigor Dimitrov (BUL) 2.595 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.550 (+1)

18. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2.415 (-2)

19. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.375

20. Tomas Machac (CZE) 2.235

