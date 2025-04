Vaticano publica sobre Francisco o editorial intitulado 'O papa da misericórdia'

O Vaticano publicou um editorial em que destaca a preocupação do Papa Francisco com "os pobres, a fraternidade, o cuidado com a Casa Comum, o firme e incondicional não à guerra". O Papa morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, em Roma.

Intitulado "O papa da misericórdia", o editorial do Vaticano aponta que a mensagem central do pontificado de Francisco "foi o chamado evangélico à misericórdia".

"A proximidade e a ternura de Deus para com aqueles que se reconhecem necessitados da sua ajuda. Todo o pontificado de Jorge Mario Bergoglio foi vivido sob o lema dessa mensagem, que é o coração do cristianismo", diz o texto.

O editorial também destacou que Francisco mostrou uma Igreja mais próxima e acolhedora, "mesmo à custa de assumir riscos e sem se preocupar com as reações dos simpatizantes".

O editorial do Vaticano ainda lembrou que Francisco iniciou seu papado rezando pelos imigrantes que morreram no mar na ilha de Lampedusa e terminou em uma cadeira de rodas, "dedicando todos os últimos momentos para testemunhar ao mundo o abraço misericordioso de um Deus próximo e fiel em seu amor por todas as suas criaturas".

A última aparição de Francisco foi no dia 20, no domingo de Páscoa.

"Ao longo dos anos de seu pontificado, o 266º sucessor de Pedro mostrou o rosto de uma Igreja próxima, capaz de testemunhar ternura e compaixão, acolhendo e abraçando a todos", afirmou o Vaticano.