Papa Francisco pediu lápide simples com apenas uma palavra; leia testamento

O papa Francisco, morto aos 88 anos hoje, pediu em seu testamento para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em uma lápide simples.

O que aconteceu

Única palavra na lápide, pediu o papa. "O túmulo deve ser no chão, sem decoração especial e com uma única palavra: Franciscus", diz documento. Testamento foi divulgado na tarde de hoje pelo Vaticano.

Testamento foi escrito por Francisco em 29 de junho de 2022. "O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos", escreveu.

Leia a íntegra do testamento

"Em Nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado.

Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo.

O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao Arcebispo Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Cabido da Basílica.

Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.

Santa Marta, 29 de junho de 2022".

Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca

O papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca. Neste ano, o pontífice lutou contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

Papa morreu na residência Santa Marta, onde ele morava, às 7h35 (horário local), e 2h35 (horário de Brasília). Foi o que confirmou o professor Andrea Arcangeli, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, no relatório de óbito publicado pelo Vaticano.

A morte foi determinada por registro eletrocardiotanatográfico. O atestado de óbito afirma que Francisco entrou em coma antes de sua morte. O quadro de saúde foi agravado pelo episódio de pneumonia, hipertensão e diabete tipo 2.

Francisco manteve aparições públicas apesar de recomendação de repouso. O papa havia recebido alta hospitalar no fim de março, após 37 dias internado, e foi orientado por médicos a ficar dois meses de repouso e se encontrar com poucas pessoas. No entanto, ele decidiu abrir as celebrações da Semana Santa em 13 de abril, onde conversou com fiéis sem auxílio de oxigênio. No dia 17, na Quinta-feira Santa, ele se encontrou com 70 detentos em uma prisão de Roma.

Ele também surpreendeu fiéis ao aparecer de surpresa na Basílica de São Pedro dois dias seguidos. No sábado (19), ele cumprimentou fiéis sem fazer cerimônia enquanto se movimentava em uma cadeira de rodas. Ontem, ele apareceu na varanda para abençoar fiéis e desejar uma Feliz Páscoa.

O corpo do papa Francisco será colocado em um caixão ainda hoje. Ele ficará exposto por três dias na Basílica de São Pedro para a devoção dos fiéis. A data do funeral será definida pelo Colégio dos Cardeais.

É a primeira vez em mais de um século que um papa será enterrado fora do Vaticano. A escolha foi por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão XIII, em 1903, pediu para ser enterrado na igreja de São João de Latrão.

Jorge Bergoglio foi o primeiro pontífice latino-americano. Ele escolheu o nome Francisco em homenagem ao santo padroeiro dos pobres e deixou um legado de reformas importantes e uma postura considerada mais progressista.