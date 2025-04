Serie A italiana adia jogos desta segunda-feira devido à morte do papa Francisco

As quatro partidas da Serie A programadas para esta segunda-feira (21) foram suspensas após o anúncio da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, enquanto o Comitê Olímpico Italiano (Coni) pediu a todas as federações esportivas que cancelassem suas competições programadas para este dia.

"Em decorrência da morte do Santo Padre, a Liga anuncia que as partidas da Primeira Divisão e das equipes filiais fossem adiadas para datas posteriores, ainda a serem definidas", explicou a Lega Serie A, organizadora do campeonato italiano de futebol, em um comunicado.

Os jogos adiados são: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

Faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, a disputa pelo título e pela classificação para as competições europeias ainda está indefinida: a Inter, que perdeu para o Bologna (1 a 0) no domingo, está empatada na liderança (ambos com 71 pontos) com o Napoli, que venceu o Monza fora de casa pelo mesmo placar no sábado.

Seis equipes lutam pela classificação para as competições europeias da próxima temporada: Atalanta (64 pontos), Bologna (60), Juventus (59), Roma (57), Lazio (56), Fiorentina (53) e Milan (51).

O Vaticano anunciou na manhã desta segunda-feira em mensagem no Telegram a morte do Papa Francisco "às 7h35, horário local (2h35 de Brasília), aos 88 anos.

Nascido na Argentina, Jorge Bergoglio sempre demonstrou sua paixão pelo futebol e era um conhecido torcedor do San Lorenzo.

"Com o Papa Francisco, nos deixa um homem cuja falta será sentida por todos, não apenas pelos católicos. Ele transmitiu um sentimento de gentileza, solidariedade e inclusão", declarou o Napoli.

"A Inter se junta à dor causada pela morte do Papa Francisco, um homem de fé, humildade e diálogo que soube falar ao coração de todos", enfatizou a Inter de Milão.

O Comitê Olímpico Italiano (Coni), em um comunicado, pediu às "federações nacionais e a todos os organizadores de eventos que suspendam suas competições nesta segunda-feira".

O Coni também solicitou que um minuto de silêncio fosse respeitado durante a semana.

A corrida de ciclismo Giro degli Alpi, um evento preparatório para o Giro d'Italia, começou nesta segunda-feira, conforme o planejado, com um minuto de silêncio observado antes do início da primeira etapa.

jc/pi/mcd/dam/aam

© Agence France-Presse