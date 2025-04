'Coube todos os meus sapatos': sapateira de parede está por menos de R$ 50

Se você tem vários sapatos em casa, sabe como o ambiente pode ficar bagunçado quando estão espalhados. Para ajudar nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma sapateira de parede que não precisa de perfuração para ser instalada.

O produto está com 56% de desconto hoje, custando R$ 39,99 na Shopee. O fabricante afirma que a instalação consiste em limpar a parede, remover a película protetora dos adesivos e colocar a sapateira no local desejado.

O que diz o fabricante sobre a sapateira?

É compacta e estreita.

Cabe em média seis pares de sapatos.

Instalação sem perfuração: sapateira é fixada à parede por adesivo.

Pode ser usada como um organizador para diversos itens.

Dimensões: 66 cm (comprimento) X 25.5 cm (altura) X 12 cm (largura).

O que diz quem comprou?

Com 1,5 mil vendas registradas e mais de 500 avaliações na Shopee, a sapateira tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Para quem comprou o produto, os elogios envolvem a qualidade do material, tamanho e facilidade ao montar.

O material é ótimo, cabe bastante pares. Calço 39 e não tive problemas com o tamanho dos sapatos. (...) Cola parece ser bem forte. Amei, cinco minutos de montagem e zero furos. Mariane

Chegou rápido, gostei da cor e tamanho, ficou bem na porta. É fácil de montar e leve. As laterais são de plástico, mas os canos parecem um material mais resistente. Pelo preço está bem acessível. Paloma Martins

Maravilhosa sapateira. Eu amei, coube todos os meus sapatos. Tem um ótimo custo-benefício. Paula França

Suporte de excelente qualidade. Colocamos sapatos, botinas, chinelos e não entortou ou descolou da parede. Cumpre o que promete e ajuda demais na organização. Recomendo. Paula

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam a fixação e qualidade da sapateira. Confira os comentários a seguir:

A fixação não é tão boa, ficou saindo da porta. A sapateira de baixo ficou menos inclinada e o calçado quase caiu. A qualidade não é tão boa, mas é ok. Karinny

A cola não é tão resistente! Já descolou duas vezes em menos de uma hora instalado. João Victor Xavier

Funciona e é fácil de instalar mesmo em parede, mas fica abrindo com o peso dos sapatos. Victor Braga

O produto em si é bom, mas o adesivo não suporta o peso. Coloquei dois pares de tênis e já cedeu. Tive que pôr uma cola de contato forte para dar certo. Aí sim, não caiu mais. Mércia Regina Santos Silva

