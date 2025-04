Ronilso: Papa Francisco marca virada da Igreja ao enfrentar conservadorismo

O papa Francisco deu uma guinada na Igreja Católica ao enfrentar o conservadorismo e por se tornar uma figura mais presente e acessível aos fiéis, analisou o colunista Ronilso Pacheco na edição de hoje do UOL News.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu hoje aos 88 anos. O Vaticano não divulgou a causa da morte. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março.

É importante frisar a virada que Bergoglio fez para a Igreja Católica. Ela vinha de João Paulo 2º, que ficou muito marcado pelo seu enfrentamento a movimentos comunistas na Europa e América Latina e em relação à Teoria da Libertação, e de [Joseph] Ratzinger [papa Bento 16], que tem estima por grande parte de católicos conservadores, que o consideram o 'verdadeiro papa' por sua intelectualidade, rigidez e posicionamento conservador.

Francisco faz essa virada extremamente importante de se tornar mais popular e acessível, que enfrenta os privilégios e desafios da Igreja Católica com relação a escândalos sexuais e corrupção. É muito marcante o enfrentamento dele com cardeais ultraconservadores que resistiam ao seu papado.

Ele é um papa de uma virada importante e de um legado humanitário. São marcas realmente muito fortes. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Pacheco destacou a transparência como outro traço marcante do papa Francisco, principalmente nas questões referentes ao seu estado de saúde.

O papa Francisco não foi só mais presente junto aos fiéis, como se viu no seu esforço na mensagem de Páscoa, mas também foi mais acessível. Não é trivial lembrarmos como ele exigiu que seu processo de recuperação e o seu tratamento fossem tornados públicos com boletins diários, o que é algo inovador para a Igreja Católica e para o Vaticano, sempre associados a tudo com muito sigilo.

É uma notícia extremamente impactante. É um reverso. Ver o papa Francisco no seu esforço nos encheu de esperança. A ideia era de que a recuperação dele estava em processo, mas amanhecemos com uma notícia completamente diferente. O impacto global é gigante. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

