Sérum de L'Oréal entrega visual de salão e cabelo alinhado; confira review

O sérum capilar Liso dos Sonhos, lançado recentemente por L'Oréal Paris, tem dado o que falar nas redes sociais e resolvi testar para saber se vale o hype. Com cabelos finos e cacheados, apliquei o produto para manter o efeito de alisamento com escova secadora por mais tempo e realmente gostei do resultado.

Segundo a marca, o produto é enriquecido com queratina vegetal, que ajuda a alinhar os cabelos e controlar o frizz; e o ingrediente AHA, que deixa os fios macios e fáceis de pentear. Confira a seguir o resultado dos meus testes.

O que mais gostei

Textura leve. O produto tem uma consistência leve. Não é cremosa e sim, líquida e transparente.

Cabelo mais alinhado e com muito brilho. O sérum deixa o cabelo bem brilhante, com efeito parecido com o de um tratamento em salão de beleza. Eu adoro esse resultado de cabelo espelhado, que arranca elogios e dá uma aparência saudável aos fios.

Cabelos antes (esq.) e depois (dir.) de usar o sérum capilar Liso dos Sonhos Imagem: Juliana Almirante

Fios soltinhos. Já que tenho os cabelos bem finos, procuro aplicar um leave-inque não deixe um visual pesado. E esse sérum da L'Oréal ajudou nesse sentido. Os fios ficaram soltinhos e com um bom volume após o uso.

Ponto de atenção

Preço um pouco elevado. O produto vem em uma embalagem de 100ml que cabe na mão e custa a partir de R$ 53,99. É bom citar que há outras opções de leave-in mais baratos, de outras marcas, que também prometem cabelos mais lisos e um efeito anti-umidade.

Embalagem sem tampa. O sérum tem uma embalagem em formato pump, sendo necessário girar para destravar, antes de acionar e aplicar nos fios. No entanto, não inclui uma tampa. Assim, é bom ter um cuidado ao transportar o produto para evitar vazamentos, principalmente se for levá-lo na bolsa ou na mala de viagem.

Uso da chapinha. O fabricante indica que, na primeira aplicação da semana, depois da secagem, seja usada a chapinha para ativar a fórmula do sérum. Depois disso, ao longo da semana, depois de cada lavagem, seria necessário reaplicar o produto e utilizar somente o secador.

No entanto, já que não tenho chapinha em casa, não foi possível realizar o uso recomendado pela marca. Em vez disso, utilizei somente com escova secadora.

Para quem indico?

O sérum deve ser usado nos cabelos úmidos, de acordo com o modo de usar descrito na embalagem. Portanto, não funciona para aquela finalização de day after (no dia seguinte da lavagem) nos cabelos secos.

Segundo a L'Oréal Paris, o produto pode ser usado em cabelos que já são naturalmente lisos ou alisados. Assim, não indico para quem tem cabelos cacheados e ondulados e não deseja fazer alisamento com fonte de calor, como secador e chapinha.

A linha Liso dos Sonhos ainda conta com xampu, condicionador e creme de pentear —os quais eu não testei, mas são bem avaliados por consumidores.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.