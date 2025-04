Papa Francisco sacudiu a Igreja com simplicidade, provocando a ira dos conservadores

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco mudou a face do papado moderno mais do que qualquer outro antecessor ao evitar grande parte de sua pompa e privilégio, mas suas tentativas de tornar a Igreja Católica mais inclusiva e menos crítica o tornaram inimigo dos conservadores nostálgicos de um passado tradicional.

O Vaticano informou nesta segunda-feira, em uma declaração por vídeo, que morreu, aos 88 anos.

Francisco herdou uma Igreja profundamente dividida após a renúncia, em 2013, de seu antecessor, Bento 16. A diferença entre conservadores e progressistas tornou-se um abismo depois que Francisco, um argentino, foi eleito o primeiro papa não europeu em 1.300 anos.

A polarização foi mais feroz nos Estados Unidos, onde o catolicismo conservador muitas vezes se misturava com a política e a mídia de direita bem financiada.

Por quase uma década, até a morte de Bento 16 em 2022, havia dois homens vestindo branco no Vaticano, o que causou muita confusão entre os fiéis e levou a pedidos de normas escritas sobre o papel dos papas aposentados.

A intensidade da animosidade conservadora em relação ao papa foi revelada em janeiro de 2023, quando se descobriu que o falecido cardeal australiano George Pell, uma figura importante no movimento conservador e um aliado de Bento, foi o autor de um memorando anônimo em 2022 que condenava o papado de Francisco como uma "catástrofe".

O memorando se resumia a um manifesto conservador das qualidades que os conservadores desejariam no próximo papa.

Francisco nomeou quase 80% dos cardeais eleitores que escolherão o próximo papa, aumentando, mas não garantindo, a possibilidade de que seu sucessor dê continuidade às suas políticas progressistas. Alguns especialistas do Vaticano previram um sucessor mais moderado e menos divisivo.

Sob seu comando, uma Constituição reformulada do Vaticano permitiu que qualquer leigo católico batizado, inclusive mulheres, chefiasse a maioria dos departamentos da administração central da Igreja Católica.

Ele colocou mais mulheres em cargos sêniores no Vaticano do que qualquer outro papa anterior, mas não tantas quanto os progressistas queriam.

Francisco tinha 76 anos quando foi eleito para o cargo e sua saúde foi geralmente boa durante a maior parte de seu papado. Ele se recuperou bem de uma cirurgia intestinal em 2021, mas um ano depois um problema incômodo no joelho o forçou a diminuir o ritmo. Ele nunca gostou de se exercitar e a restrição de uma cadeira de rodas e de uma bengala levou a um aumento visível de seu peso.

Sua incapacidade de ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia foi uma grande decepção. Desde o dia da invasão russa, em fevereiro de 2022, ele fez apelos pela paz em quase todas as aparições públicas, pelo menos duas vezes por semana.

O conflito levou as relações entre o Vaticano e a Igreja Ortodoxa Russa a um novo patamar em 2022, quando Francisco disse que o patriarca Kirill, que apoiava o conflito, não deveria agir como "coroinha de Putin".

Ele fez apelos frequentes para a libertação de reféns tomados por militantes do Hamas, mas aumentou as críticas à campanha militar de Israel em Gaza antes do acordo de cessar-fogo de janeiro de 2025 na guerra entre Israel e Hamas, que eclodiu em outubro de 2023.

CERCADO POR CONSERVADORES

Os conservadores ficaram insatisfeitos com o papa desde o início por causa de seu estilo informal, sua aversão à pompa e sua decisão de permitir que mulheres e muçulmanos participassem de um ritual de Quinta-feira Santa que antes era restrito aos homens católicos.

Eles se recusaram a ouvir seus apelos para que a Igreja fosse mais receptiva às pessoas LGBT, sua aprovação de bênçãos condicionais para casais do mesmo sexo em dezembro de 2023 e suas repetidas restrições ao uso da tradicional missa em latim. Ele disse que os conservadores se tornaram autorreferenciais e queriam engessar o catolicismo em uma "armadura".

Os gurus espirituais dos convervadores eram Pell e o cardeal norte-americano Raymond Leo Burke, que certa vez comparou a Igreja sob o comando de Francisco a "um navio sem leme".

Em 2016 e em 2023, Burke e um punhado de outros cardeais apresentaram desafios públicos conhecidos como "Dubia" (dúvidas), acusando Francisco de semear confusão sobre temas morais, uma vez ameaçando emitir uma "correção" pública eles mesmos.

Eles falaram em conferências nas quais os participantes se referiram abertamente a Francisco como o precursor do Anticristo e do fim do mundo.

"Não tenho vontade de julgá-los", disse o papa à Reuters em 2018. "Oro ao Senhor para que Ele acalme seus corações e até mesmo o meu."

Mas, um ano após a morte de Bento 16, Francisco perdeu a paciência com os líderes conservadores, destituindo Burke, que raramente estava em Roma, de seus privilégios no Vaticano, incluindo um apartamento subsidiado e um salário.

A punição de Burke ocorreu dias depois que Francisco demitiu o bispo Joseph E. Strickland, do Texas, outro de seus críticos mais ferozes entre os conservadores católicos dos EUA, depois que Strickland se recusou a renunciar após uma investigação do Vaticano.

Os conservadores também ficaram abalados com sua decisão de declarar a pena de morte inadmissível em todos os casos, seus frequentes ataques ao setor de armas e seus apelos pela abolição das armas nucleares.

Mas os liberais ficaram profundamente decepcionados em 2020, quando Francisco rejeitou uma proposta para permitir que alguns homens casados fossem ordenados padres em áreas remotas, como na Amazônia.

ESCÂNDALOS DE ABUSO SEXUAL

O papado de Francisco também foi marcado por sua luta para restaurar a credibilidade de uma Igreja abalada em seu âmago por escândalos de abuso sexual de clérigos, embora a maior parte dos crimes tenha ocorrido antes de sua eleição.

Francisco convocou quase 200 líderes da Igreja para uma cúpula em fevereiro de 2019 sobre abuso sexual de crianças pelo clero, emitiu um decreto histórico responsabilizando diretamente os bispos por abuso sexual ou encobrimento e aboliu o "sigilo pontifício" para casos de abuso. Ainda assim, grupos de vítimas disseram que isso era muito pouco e muito tarde.

A crise da Covid-19 o obrigou a cancelar todas as viagens em 2020 e a realizar audiências gerais virtuais, privando-o do contato com as pessoas, que era o seu forte.

Mas ele também disse que a pandemia ofereceu uma chance para uma grande redefinição, para diminuir a diferença entre as nações ricas e pobres. "Podemos sair dessa pandemia melhores do que antes ou piores", disse ele com frequência. Ele criticou o "nacionalismo das vacinas", dizendo que os países pobres deveriam ter prioridade.

Em 27 de março de 2020, quando o mundo inteiro estava em várias formas de confinamento e o número de mortes aumentava em espiral, ele realizou um serviço de oração dramático e solitário na Praça de São Pedro, pedindo a todos que vissem a crise como um teste de solidariedade e um lembrete dos valores básicos.

Francisco fez uma limpeza na Cúria, a administração central da Igreja Católica Romana, que foi considerada responsável por muitos dos erros e escândalos que prejudicaram o pontificado de oito anos do Papa Bento 16.

Apesar das grandes melhorias em comparação com os papados anteriores, os escândalos financeiros ainda assolavam o Vaticano durante o pontificado de Francisco.

Em 2020, ele tomou medidas drásticas ao demitir o cardeal italiano Angelo Becciu, que foi acusado de peculato e nepotismo e também estava envolvido em um escândalo que envolvia a compra de um prédio de luxo em Londres pelo Vaticano. Becciu negou qualquer irregularidade.

Em 3 de julho de 2021, Becciu estava entre as 10 pessoas enviadas a julgamento no Vaticano acusadas de crimes financeiros, incluindo peculato, lavagem de dinheiro, fraude, extorsão e abuso de poder. Em dezembro de 2023, Becciu foi considerado culpado de várias acusações de peculato e fraude e condenado a cinco anos e meio de prisão. Ele e outros condenados estão livres enquanto aguardam recurso.

Francisco levou o diálogo da Igreja Católica com o Islã a novos patamares em 2019 ao se tornar o primeiro papa a visitar a Península Arábica, mas os conservadores o atacaram como "herege" por assinar um documento conjunto sobre fraternidade inter-religiosa com líderes muçulmanos.

Uma viagem ao Iraque em março de 2021, a primeira de um papa, teve como objetivo solidificar melhores relações com o Islã e, ao mesmo tempo, prestar homenagem aos cristãos cujas duas comunidades milenares foram devastadas por guerras e pelo Estado Islâmico.

DE BUENOS AIRES AO VATICANO

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936 em uma família de imigrantes italianos que se estabeleceram em Buenos Aires.

Ele frequentou uma escola técnica de ensino médio e trabalhou por um tempo como técnico químico em um laboratório de alimentos. Depois de decidir ser padre, estudou no seminário diocesano e, em 1958, entrou para a ordem religiosa dos jesuítas.

Mais ou menos nessa época, quando tinha 21 anos, pegou pneumonia e teve que remover a parte superior de um pulmão.

Enquanto ainda estava no seminário, sua vocação entrou em crise quando ele ficou "deslumbrado" com uma jovem que conheceu em um casamento de família. Mas ele manteve seus planos e, depois de estudar na Argentina, na Espanha e no Chile, foi ordenado padre jesuíta em 1969, chegando rapidamente à liderança da ordem na Argentina.

Isso coincidiu com a ditadura militar de 1976-1983, durante a qual até 30.000 pessoas foram sequestradas e mortas.

O Vaticano negou as acusações de alguns críticos na Argentina de que Francisco permaneceu em silêncio durante as violações dos direitos humanos ou que não protegeu dois padres que desafiaram a ditadura.

Como arcebispo de Buenos Aires, de 2001 a 2013, ele entrou em conflito frequente com o governo argentino, dizendo que o governo precisava dar mais atenção às necessidades sociais.

COMEÇO SIMPLES

Francisco cativou milhões de pessoas com sua simplicidade quando falou minutos após sua eleição como papa em 13 de março de 2013.

"Irmãos e irmãs, boa noite", foram suas primeiras palavras da sacada da Basílica de São Pedro, saindo da saudação tradicional "Louvado seja Jesus Cristo!".

O primeiro papa da América Latina e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo, Francisco também foi o primeiro em seis séculos a assumir o controle da Igreja após a renúncia de um papa.

Ele adotou o nome Francisco em homenagem a Francisco de Assis, o santo associado à paz, à preocupação com os pobres e ao respeito pelo meio ambiente.

Em sua primeira aparição, o novo papa evitou a "mozzetta", ou capa, carmesim e enfeitada com peles, e também não usou uma cruz de ouro, mas manteve em seu pescoço a mesma cruz de prata desbotada que usava como arcebispo de Buenos Aires.

Os sapatos vermelhos de pelúcia usados por seus antecessores também desapareceram. Ele manteve os mesmos sapatos pretos simples que sempre usou e usou relógios de plástico, dando alguns para que pudessem ser leiloados para caridade.

Em seu primeiro encontro com jornalistas, três dias depois, Francisco disse: "Como eu gostaria de ter uma Igreja que fosse pobre e para os pobres".

VIDA MODESTA

Dentro da minúscula cidade-Estado do Vaticano, onde alguns cardeais viviam como príncipes em apartamentos com afrescos, Francisco renunciou aos espaçosos apartamentos papais no Palácio Apostólico e nunca saiu do hotel do Vaticano, onde ele e os outros cardeais que participaram do conclave de 2013 foram alojados em quartos simples.

A residência de Santa Marta, um edifício moderno com uma sala de jantar comum, tornou-se o centro nervoso da Igreja Católica Romana, com mais de 1,3 bilhão de membros.

"Ela (a decisão de ficar em Santa Marta) salvou minha vida", disse ele à Reuters em uma entrevista em 2018, explicando que os apartamentos usados por seus antecessores eram como um "funil" que isolava os habitantes.

A limusine papal à prova de balas foi despachada para os Museus do Vaticano e Francisco passou a ser conduzido por Roma em um Ford Focus azul sem recursos de segurança.

Sua primeira viagem fora de Roma foi para a minúscula ilha italiana de Lampedusa para prestar homenagem aos milhares de migrantes que se afogaram no Mediterrâneo enquanto tentavam chegar à Europa e ter uma vida melhor.

"Neste mundo globalizado, caímos na globalização da indiferença. Nós nos acostumamos com o sofrimento dos outros. Ele não nos diz respeito. Não nos interessa. Não é da nossa conta", disse ele.

UM ANO TERRÍVEL

O ano de 2018 foi o "annus horribilis" de Francisco -- principalmente por causa da crise latente em torno do abuso sexual na Igreja.

Tudo começou com uma viagem ao Chile em janeiro, onde, a princípio, ele defendeu veementemente um bispo que havia sido acusado de acobertar abusos sexuais, dizendo aos repórteres que não havia "uma única prova contra ele".

Seus comentários foram amplamente criticados pelas vítimas, seus defensores e em editoriais de jornais em toda a América Latina.

Até mesmo o principal conselheiro papal, o cardeal Sean O'Malley, de Boston, se distanciou, dizendo que o papa havia causado "grande dor". Mais tarde, Francisco se desculpou, dizendo que sua escolha de palavras e tom de voz havia "ferido muitos".

Logo após seu retorno, ele enviou o principal investigador de abuso sexual da Igreja ao Chile.

O relatório subsequente do arcebispo Charles Scicluna, de Malta, acusou os bispos chilenos de "grave negligência" durante décadas na investigação das alegações e disse que as provas dos crimes sexuais haviam sido destruídas.

Em maio daquele ano, todos os 34 bispos do Chile ofereceram suas renúncias em massa. O papa aceitou sete renúncias nos meses seguintes. Posteriormente, ele destituiu os dois outros bispos e o padre no centro do escândalo de abuso.

Theodore McCarrick, o ex-arcebispo de Washington D.C., renunciou ao cargo de cardeal devido a acusações de má conduta sexual em julho e, em agosto, a Igreja Católica dos EUA foi abalada por um relatório de um grande júri da Pensilvânia que detalhou 70 anos de abuso.

"Com vergonha e arrependimento, reconhecemos, como comunidade eclesial, que não estávamos onde deveríamos estar, que não agimos em tempo hábil, percebendo a magnitude e a gravidade do dano causado a tantas vidas. Não demonstramos nenhum cuidado com os pequenos; nós os abandonamos", escreveu Francisco em uma carta a todos os católicos em 20 de agosto de 2018.

Ainda assim, o tema do abuso sexual dominou sua viagem à Irlanda em agosto de 2018, durante a qual um arcebispo italiano conservador aproveitou a presença da mídia para emitir um discurso sem precedentes exigindo que o papa renunciasse por causa do caso McCarrick.

Francisco destituiu McCarrick em fevereiro de 2019, tornando-o a figura de maior destaque da Igreja a ser demitida do sacerdócio nos tempos modernos.

Um relatório institucional sobre McCarrick em 2020 mostrou que os dois antecessores de Francisco, João Paulo 2º e Bento 16, sabiam dos rumores de sua má conduta sexual, mas o promoveram ou não o disciplinaram de qualquer forma.

PRESTÍGIO MUNDIAL

Francisco gozava de considerável prestígio internacional, tanto por seus apelos à justiça social quanto por suas arriscadas aberturas políticas.

Ele fez mais de 45 viagens internacionais, incluindo a primeira de qualquer papa ao Iraque, Emirados Árabes Unidos, Mianmar, Macedônia do Norte, Barein e Mongólia. O Brasil foi o primeiro visitado por ele após a eleição papal.

Em 2014, contatos secretos mediados pelo Vaticano resultaram em uma reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, há muito hostis.

Em 2018, ele conduziu o Vaticano a um acordo histórico sobre a nomeação de bispos na China, o que os conservadores criticaram como uma venda da Igreja para o governo comunista de Pequim.

Sob seu comando, o Vaticano e as Nações Unidas se uniram para realizar conferências internacionais sobre mudanças climáticas e, em junho de 2015, ele emitiu uma encíclica na qual exigia "ação agora" para salvar o planeta.

Na entrevista de 2018 com a Reuters, ele disse que a decisão do então presidente dos EUA, Donald Trump, de sair do acordo climático de Paris de 2015 o magoou "porque o futuro da humanidade está em jogo". O papa e Trump estavam em desacordo sobre muitas questões, principalmente sobre imigração.

Ao longo de seu pontificado, Francisco defendeu os direitos dos refugiados e criticou os países que evitavam os migrantes.

Ele visitou a ilha grega de Lesbos e levou uma dúzia de refugiados para a Itália em seu avião, e pediu às instituições da Igreja que trabalhassem para acabar com o tráfico humano e a escravidão moderna.

Ele ordenou que seu braço de caridade ajudasse os sem-teto na vizinhança do Vaticano, abrindo um abrigo e um local para que eles pudessem tomar banho, cortar o cabelo e consultar pediatras. Ele deu aos sem-teto um passeio particular pela Capela Sistina.

Durante uma viagem à Sicília em 2018, ele fez um apelo aos "irmãos e irmãs da máfia" para que se arrependessem, dizendo que a ilha precisava de "homens e mulheres de amor, não homens e mulheres 'de honra'", usando o termo que os mafiosos aplicam a si mesmos.

Depois de uma onda de ataques de militantes islâmicos na França em 2015-2016, incluindo o assassinato de um padre idoso que estava rezando uma missa, o papa pediu a todas as religiões que declarassem que matar em nome de Deus era "satânico".

EFEITO FRANCISCO

Embora seu estilo não tenha sido bem recebido por todos os membros da hierarquia da Igreja -- alguns dos quais haviam se acostumado com o luxo de mansões e palácios imponentes --, o "Efeito Francisco" começou a se infiltrar nas fileiras da Igreja.

Seu desejo de se conectar se estendeu às ligações telefônicas. Ele ficou conhecido como o "papa dos telefonemas" por telefonar para as pessoas sem avisar, geralmente depois que elas lhe escreviam sobre um problema ou quando ele ficava sabendo que elas haviam sido atingidas por uma tragédia.

"Aqui é Francisco", eram as palavras que as pessoas incrédulas ouviam do outro lado da linha. "Realmente, este é o papa Francisco."

Ele também buscou mais abertura com os jornalistas. Em um encontro descontraído no caminho de volta do Brasil em 2013, o papa, ao responder a uma pergunta sobre padres gays, deu uma resposta que virou manchete mundial.

"Se uma pessoa é gay e busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la?"

O comentário não marcou uma mudança no ensinamento da Igreja que chama os atos homossexuais de pecaminosos, mas tornou-se emblemático de sua preferência pela misericórdia em vez da condenação.

IGREJA PARA OS POBRES

Desde o início, Francisco enviou sinais claros aos padres e bispos sobre o tipo de Igreja que ele queria.

Ele disse que não havia espaço para "carreiristas ou alpinistas sociais" entre o clero, disse aos cardeais que eles não deveriam viver "como príncipes" e disse que a Igreja não deveria "dissecar a teologia" em salões exuberantes enquanto havia pessoas pobres na esquina.

"Se os investimentos em bancos caem, é uma tragédia e as pessoas dizem "o que vamos fazer?", mas se as pessoas morrem de fome, não têm nada para comer ou sofrem de problemas de saúde, isso não é nada. Essa é a nossa crise hoje. Uma Igreja que é pobre e para os pobres precisa combater essa mentalidade", disse ele no início de seu papado.

Mesmo como papa, Francisco continuou sendo um fervoroso torcedor do time de futebol San Lorenzo, de Buenos Aires.

Na entrevista de 2018 à Reuters, Francisco disse que não sentia falta da Argentina. "Só sinto falta da rua. Sou um 'callejero' (um homem das ruas). Eu realmente gostaria de poder fazer isso de novo, mas agora não posso."

(Reportagem de Philip Pullella e Joshua McElwee)