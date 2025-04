Visita a presídio, missa de Páscoa: como foram os últimos dias do papa

O papa Francisco morreu hoje, menos de um mês após sair de uma internação em um hospital de Roma após enfrentar um quadro respiratório grave. Seus últimos dias de vida foram marcados por aparições pontuais e visitas que "contradiziam" a orientação médica de repouso recebida por ele no fim de março.

O que aconteceu

Orientação para repousar por dois meses. Ao deixar o hospital, Francisco foi orientado a trabalhar com restrições, receber poucas pessoas em casa e passar por fisioterapia para recuperar a fala, afetada pelo tratamento de mais de um mês no hospital.

Nesse último mês, ele fez aparições públicas; ao menos uma delas fora do Vaticano. As participações se intensificaram durante as celebrações de Semana Santa, encerrada ontem, no domingo de Páscoa.

Papa recepcionou equipe médica que cuidou da internação dele. No dia 16 de abril, Francisco fez um encontro com cerca de 70 pessoas do Hospital Gemelli. Ele agradeceu pelo cuidado e pela assistência, disse que direcionava suas orações aos profissionais e pediu que eles também rezassem por ele.

Visita a prisão em Roma. Francisco visitou uma prisão que fica a cinco minutos do Vaticano no dia 17. Ele passou meia hora conversando com detentos do antigo mosteiro Regina Coeli, uma das prisões mais superlotadas da Itália. "Eu rezo por vocês e por suas famílias", disse Francisco. Ele estava de cadeira de rodas, mas respirou sem qualquer auxílio de oxigênio durante sua passagem pelo local.

Papa Francisco sauda detentos no presídio Regina Coeli Imagem: Papa Francisco sauda detentos no presídio Regina Coeli

No sábado, Francisco fez aparição surpresa na Basílica de São Pedro. Ele estava cercado de seguranças, em uma cadeira de rodas, e cumprimentou alguns fiéis no local, sem fazer cerimônias. Essa aparição aconteceu um dia após o Santo Padre faltar à procissão anual da Sexta-Feira Santa, que é realizada no Coliseu de Roma.

Aparição um dia antes de morrer. No domingo de Páscoa, Francisco apareceu em uma varanda da Basílica de São Pedro, após o fim da celebração de uma missa. Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa", disse, ao abençoar fiéis.

O papa Francisco saúda o público no Domingo de Ramos Imagem: Divulgação/Vaticano

Último passeio de Papamóvel. Segundo o jornal Avvenire, Francisco ficou tocado pelo apoio da multidão na sua aparição e decidiu fazer um passeio de Papamóvel para saudar aqueles que estavam perto da Basílica de São Pedro. No caminho de menos de 700 metros, ele parou para abençoar algumas crianças.

Francisco andou de Papamóvel um dia antes de morrer Imagem: REUTERS/Yara Nardi

Encontro com o vice de Trump. Ainda no domingo de Páscoa, Francisco teve um "encontro privado de alguns minutos" com JD Vance, vice-presidente dos EUA. Segundo comunicado da Santa Sé, os dois "trocaram votos por ocasião do dia de Páscoa". Francisco deu a Vance uma gravata, rosários e ovos de chocolate aos três filhos dele.

Última mensagem emitida em público por Francisco foi de paz. Em pronunciamento escrito, o papa pediu paz e desarmamento. A mensagem foi lida pelo monsenhor Diego Ravelli, mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias.