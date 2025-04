Ministério da Economia da Rússia corta previsão de preço do Brent para 2025 em quase 17%

Por Darya Korsunskaya e Lidia Kelly

(Reuters) - O Ministério da Economia da Rússia reduziu sua previsão para o preço médio do petróleo Brent em 2025 em quase 17% em relação ao preço previsto para este ano em seus cálculos de setembro, de acordo com documentos vistos pela Reuters.

O ministério prevê, em seu cenário básico de previsões econômicas para 2025, que o preço médio do Brent será de US$68 por barril, abaixo dos US$81,7 por barril previstos em suas previsões de setembro, informou a Interfax.

O ministério vê o preço do Urals, a principal mistura da Rússia, em US$56 por barril - contra os US$69,7 por barril em que a Rússia baseou seu orçamento para 2025 - e abaixo do preço de corte de US$60, que determina quanto dinheiro é enviado para a reserva orçamentária do Fundo Nacional de Riqueza (NWF, na siga em inglês).

"No cenário de linha de base, em algum momento, presumimos que o preço de exportação caia abaixo do preço de corte, mas depois suba. Não esgotamos o NWF nessa configuração", disse a agência de notícias Interfax citando um representante do ministério.

O preço do petróleo dos Urais é crucial para o orçamento do país, pois as receitas de petróleo e gás representam um terço de todas as receitas orçamentárias.

"Do ponto de vista orçamentário, essas são condições difíceis, mas normais", acrescentou o representante.

