Idosa é resgatada por helicóptero da PM após cair em buraco em trilha em São Roque

Uma mulher de 64 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã do sábado, 19, após cair em um buraco enquanto fazia uma trilha em São Roque, a cerca de 70 quilômetros de São Paulo. O helicóptero Águia 16 da Polícia Militar foi usado na ação. Apesar das escoriações, a idosa foi encaminhada consciente a um pronto-socorro da região.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), durante uma caminhada no Morro do Saboó, a mulher caiu em um buraco e teve escoriações, inclusive nas pernas e na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h50. Ao chegarem no local, equipes do 15º Grupamento da corporação viram que, por conta do difícil acesso e das dificuldades inerentes à geografia do morro, seria necessário contar com o apoio de uma aeronave.

Com a chegada do helicóptero Águia 16, da Polícia Militar, a equipe realizou a infiltração dos chamados operadores aerotáticos por meio de manobra de desembarque a baixa altura.

Posteriormente, foi realizada uma manobra conhecida como McGuire, técnica de resgate que lança mão de um sistema de cordas para extrair pessoas de locais inacessíveis, onde o helicóptero não pode pousar.

Imagens captadas pelas equipes de resgate mostram o momento em que a mulher foi imobilizada e içada pelas equipes de salvamento.

De acordo com a secretaria, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde da região para atendimento médico.