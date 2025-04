Hugo Motta lamenta morte de papa Francisco e diz que pontífice colocou a Igreja no século 21

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Segundo o deputado, o argentino foi o "símbolo" do diálogo e acolhimento e quem "abriu a Igreja e a colocou no século XXI".

"Poucos líderes foram tão marcantes para mim como o Jorge Mário Bergoglio. Papa Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino a ocupar o posto mais alto da Igreja", escreveu o presidente da Câmara na rede social X no período da manhã desta segunda.

E completou: "Porém, para mim, o que mais marcou sua passagem foram as transformações que ele promoveu. Francisco foi o símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e, principalmente, da inclusão."

Em sua visão, Francisco foi quem "abriu a Igreja e a colocou no século XXI". "Um líder que ficará na história pela força dos seus gestos. Eu e minha família seguiremos em oração por este líder que foi símbolo de esperança e justiça. Sem dúvida um exemplo de vida e luta para todos nós", finalizou.

Arthur Lira enaltece legado do papa Francisco

O ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) também se pronunciou sobre o falecimento do papa. "Francisco nos deixa um legado de amor ao próximo, de determinação na luta pelo fim dos conflitos, de preocupação com o planeta", escreveu.

Francisco morreu nesta segunda em Roma, menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia dupla. Um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.