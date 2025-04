'Grande peregrino da esperança': Santuário de Aparecida homenageia papa

O papa Francisco recebe hoje homenagens durante as missas realizadas no Santuário Nacional de Aparecida, após notícia da morte do pontífice, aos 88 anos.

O que aconteceu

Um quadro com a imagem do pontífice foi colocado no altar do santuário. "Foi o grande peregrino da esperança hoje para o céu", disse dom Orlando Brandes durante a missa das 9h. Os fiéis podem participar de missas às 12h, 16h e 18h.

Não houve alteração na programação das missas, segundo a assessoria do santuário. "As celebrações contam com uma alteração litúrgica, já prevista para toda a igreja em casos de Sé Vacante [período que não há papa em atividade]", afirmou.

Arcebispo de Aparecida relembrou ligação do papa durante pandemia. "Telefonou para o santuário para saber como estávamos vivendo essa dor da pandemia. Isso é um papa de pé no chão, com grande coração, com grande amor a Nossa Senhora", afirmou dom Orlando.

Em São Paulo, na Catedral da Sé, no centro da capital paulista, haverá uma missa 12h em homenagem ao papa. Uma foto do pontífice também foi colocada no altar — a celebração será conduzida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer.

Jorge Mario Bergoglio, primeiro pontífice latino-americano, morreu aos 88 anos. Ele se recuperava de uma pneumonia dupla, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

Páscoa de Jesus, páscoa definitiva do papa Francisco, que já está lá no céu está intercedendo por toda igreja e humanidade.

Dom Orlando Brandes