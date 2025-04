Google enfrenta julgamento na tentativa de acabar com monopólio de busca nos EUA

Por Jody Godoy

(Reuters) - O Google, da Alphabet, enfrenta um julgamento histórico nesta segunda-feira, quando as autoridades antitruste dos Estados Unidos em Washington tentam forçar o gigante da tecnologia a vender seu navegador Chrome como parte de uma tentativa de restaurar a concorrência no mercado de mecanismos de busca online.

O Departamento de Justiça dos EUA está indo a julgamento depois de duas grandes vitórias legais contra o Google, tendo obtido uma decisão em agosto de que o Google monopolizava a pesquisa.

O julgamento vem na esteira de uma vitória em um tribunal da Virgínia na quinta-feira, quando um juiz decidiu em um caso antitruste separado que o Google mantém um monopólio ilegal na tecnologia de publicidade.

O resultado do julgamento pode remodelar fundamentalmente a Internet, destituindo o Google como o portal de informações online.

O Google planeja recorrer da decisão final do caso.

"Quando se trata de remédios antitruste, a Suprema Corte dos EUA disse que 'cautela é fundamental' A proposta do DOJ joga essa cautela ao vento", disse a executiva do Google, Lee-Anne Mulholland, em um comunicado no domingo.

O juiz distrital dos EUA Amit Mehta está programado para supervisionar o julgamento de três semanas no mesmo tribunal em que a Meta está enfrentando seu próprio julgamento antitruste sobre as aquisições do Instagram e do WhatsApp.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e uma coalizão de 38 procuradores-gerais estaduais propuseram medidas de longo alcance destinadas a abrir rapidamente o mercado de busca e dar aos novos concorrentes uma vantagem.

Suas propostas incluem o fim dos acordos exclusivos nos quais o Google paga bilhões de dólares anualmente à Apple e a outros fornecedores de dispositivos para tornar o Google o mecanismo de busca padrão em seus tablets e smartphones.

O Google também teria que licenciar os resultados de pesquisa para os concorrentes, entre outras exigências. E seria obrigado a vender seu sistema operacional móvel Android se outras medidas não conseguirem restaurar a concorrência.

(Reportagem de Jody Godoy em Washington)