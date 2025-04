Adeus, furadeira: fita dupla face promete fixar objetos de até 5 kg

Se você costuma usar a furadeira para fixar espelhos, quadros ou painéis, sabe que a sujeira é quase inevitável. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL achou uma fita dupla face, da Scotch, que pode te poupar disso: ela promete uma fixação extrema e é capaz de suportar objetos com até 5 kg, sendo uma alternativa prática para evitar perfurações.

De acordo com a marca, a fita dupla face pode ser usada para fixações de objetos pesados tanto em ambientes internos quanto externos. Confira mais informações sobre a fita e as opiniões de quem a comprou:

O que diz a Scotch sobre a fita

Fita dupla face de forte fixação;

Suporta objetos com até 5 kg;

Pode ser usada em ambientes externo e internos;

Com aderência extrema e montagem duradouras até em superfícies como concreto ou metal;

Dimensões: 24 mm x 2 m.

O que diz quem usou

Com mais de 15 mil avaliações na Amazon, essa fita tem nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Para os consumidores, os principais pontos positivos da fita são a qualidade e a boa fixação.

Eu precisava colocar o suporte do controle do ar condicionado na parede, e eu não queria furar apenas por isso. Então, pensei na fita dupla face e é perfeita! Funcionou como imaginei e zero arrependimentos. Elias Gomes

Muito boa mesmo. Comprei uma fita que consegue segurar até 5 kg, mas os quadros pesam bem menos que isso. E, mesmo a parede sendo de grafito, ficou perfeito e bem colado. Valquíria Orosco

Comprei, pois a minha dupla face anterior era mais fraca e para equipamentos mais pesados não segurava, Utilizei essa fita e ficou muito firme, acho difícil até de tirar quando quiser. Pedro von Beckerath Grimaldi

Produto de excelente qualidade. A fita fixa bem. Gabriela

Pontos de atenção

Há também alguns consumidores que criticam a fixação, além de casos em que a fita não suportou itens com menos de 5 kg. Confira os comentários a seguir:

Depende muito da superfície a ser utilizada para ter uma boa aderência. André Luiz Barbosa

Comprei a fita 3M para fixar um item com peso muito inferior à resistência prometida na embalagem. Entretanto, para minha desagradável surpresa, a fita não apresentou a aderência esperada. (...) André

Usei bastante a fita e não grudou bem no espelho, pois em uma semana começou a soltar. Jorge

Segura quadros na parede, mas é necessário usar uma grande qualidade. Pelo preço, poderia ser melhor. Isabela

