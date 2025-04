'Descanse em paz, papa Francisco', afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou homenagem ao papa Francisco e escreveu "Descanse em paz", em uma breve mensagem em sua plataforma Truth Social.

"Descanse em paz, papa Francisco! Que Deus o abençoe e a todos que o amavam!", afirmou Trump sobre o pontífice, que morreu nesta segunda-feira aos 88 anos.

O magnata republicano, que assumiu em janeiro o segundo mandato, tem uma relação às vezes tensa com o Vaticano, ao contrário de seu antecessor, o democrata Joe Biden.

Biden elogiou o falecido papa como "diferente de todos os que o precederam".

"O papa Francisco será lembrado como um dos líderes mais relevantes do nosso tempo e eu sou melhor por tê-lo conhecido", escreveu Biden, um católico praticante, na rede social X, com uma foto em que aparece ao lado do pontífice.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também católico, declarou-se "triste". "Nos unimos em oração com os católicos de todo o mundo pelo descanso da alma do pontífice e por este período de transição para a Igreja Católica", acrescentou o político de ascendência cubana.

Líderes do Congresso americano também reagiram à morte, como o senador democrata Chuck Schumer, que citou a "compaixão e o amor do falecido papa pelos menos afortunados".

"Seu papado será lembrado como um farol de luz e esperança contra a escuridão. Minhas orações estão com bilhões de pessoas que hoje choram sua perda.", destacou o líder democrata do Senado.

O líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, afirmou que o líder religioso serviu "humildemente" aos pobres.

Francisco, que estava à frente da Igreja Católica desde 2013, passou 38 dias hospitalizado devido a uma grave pneumonia e recebeu alta em 23 de março. Ele participou no domingo da celebração da Páscoa, apesar dos claros sinais de fragilidade física.

