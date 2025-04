Hipertensão, diabetes: veja doenças que agravaram o quadro de saúde do papa

O papa Francisco morreu hoje, aos 88 anos, em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca, anunciou o Vaticano. O quadro, segundo o atestado de óbito, foi agravado por diferentes problemas de saúde: um episódio anterior de insuficiência respiratória aguda com pneumonia multimicrobiana bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

A seguir, entenda cada uma destas condições.

Pneumonia multimicrobiana bilateral

Francisco tinha uma infecção nos dois pulmões causada por mais que um agente infeccioso. Bactérias, vírus, micobactérias, fungos e parasitas são causas da infecção, cujo sintoma mais comum é uma tosse que produz muco espesso ou com alteração na coloração.

Idade do papa tornava o caso mais delicado. Idosos têm o sistema imunológico mais debilitado, pois a função envelhece junto com o corpo. Além disso, a cirurgia que ele havia feito em 1957 para retirar parte do pulmão agravava quadros respiratórios, pois tinha uma capacidade pulmonar reduzida.

Bronquiectasias múltiplas

É a dilatação irreversível dos dutos respiratórios ou vias aéreas (brônquios). A principal causa são as infecções respiratórias graves ou repetidas, comum em pessoas que já têm algum problema nos pulmões ou no sistema imunológico. O quadro leva à tosse crônica, às vezes com sangue, dor torácica e episódios recorrentes de pneumonia.

Grande produção de muco obstrui vias aéreas. O acúmulo da secreção dificulta a passagem de ar, que fica mais estreita, e as paredes das vias respiratórias ficam inflamadas e são destruídas.

Hipertensão arterial

A pressão alta tem causa desconhecida na maioria das pessoas com a condição. Alguns fatores envolvidos são alterações no coração e nos vasos sanguíneos, como aumento da quantidade de sangue bombeado por minuto, e acúmulo de sódio dentro das células.

Doenças e estilo de vida podem levar ao aumento da pressão arterial. Obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo e quantidades excessivas de álcool podem influenciar no desenvolvimento de hipertensão arterial.

Pessoas com hipertensão têm risco aumentado para AVC e infarto. Além do cérebro e do coração, outros órgãos podem ficar comprometidos, levando a doença renal crônica, alterações na visão e impotência sexual.

Diabetes tipo 2

O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. Esse hormônio regula a glicose (nível de açúcar) no sangue, mas quando a função está prejudicada, leva ao acúmulo de açúcar no organismo. Com isso, pode haver complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

Diabetes tipo 2 está mais relacionado a hábitos de vida. Sobrepeso e obesidade, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados estão entre as principais causas. Outro fator de risco é o uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides, remédios com ação anti-inflamatória e imunossupressora.

AVC (acidente vascular cerebral) é popularmente conhecido como derrame e é a morte de células do cérebro. Isso acontece pela interrupção do fluxo sanguíneo no órgão. Essa falta de circulação do sangue pode ocorrer de duas maneiras: AVC hemorrágico, que é quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento do sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo apropriado, ou AVC isquêmico, que ocorre quando a circulação sanguínea para uma parte do cérebro é interrompida devido a uma obstrução em uma artérias (um coágulo pode causar essa obstrução, por exemplo).

Já a insuficiência cardíaca decorre de doenças do coração que afetam o músculo cardíaco. Condição é caracterizada por sintomas como falta de ar, cansaço e inchaço nas pernas. Trata-se de uma doença crônica, que evolui com o tempo e limita as atividades. Insuficiência é a "consequência final" de todas as doenças do coração (cardiopatias) que tiveram uma evolução desfavorável ao longo da vida.