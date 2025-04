Chefe do Pentágono nega ter compartilhado informações militares com sua esposa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, se defendeu novamente nesta segunda-feira (21), com o apoio da Casa Branca, contra relatos de que ele usou um aplicativo de mensagens para discutir ataques aéreos no Iêmen com sua esposa, irmão e um advogado.

O chefe do Pentágono teria compartilhado detalhes sobre os bombardeios em um grupo do Signal, a segunda vez que surgiram relatos de que o alto funcionário usou aplicativos de mensagens comerciais para compartilhar informações com indivíduos não autorizados.

"É isso que a mídia faz. Eles pegam fontes anônimas de ex-funcionários descontentes e depois tentam esfaquear e queimar pessoas para arruinar suas reputações", disse Hegseth na Casa Branca. "Não vai funcionar comigo", concluiu.

Três ex-oficiais de Defesa escreveram uma declaração denunciando suas demissões e o ex-secretário de imprensa do Pentágono quase pediu sua destituição.

Os legisladores democratas pediram a saída de Hegset, uma ex-estrela da Fox News e veterano da Guarda Nacional sem experiência política anterior.

O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que ele está "fazendo um ótimo trabalho" e chamou os relatos de "notícias falsas".

