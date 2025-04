Previsão do tempo aponta dia nublado hoje (21) para Araguaína (TO)

Do UOL, em São Paulo

A cidade de Araguaína (TO) deve ter um dia nublado com temperaturas entre 22°C e 32°C hoje (21), segundo informações do Tempo Agora.

Temperaturas ao longo do dia em Araguaína

A segunda começa com 22°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 32°C, chegando a 27°C durante a noite.

Chuvas

Araguaína hoje tem 78% de chance de chuva ao longo do dia.

Umidade

O nível de umidade relativa do ar para Araguaína deve alternar entre 61% e 96%.

Ventos

Araguaína deve registrar ventos em uma velocidade média de 6 km/h hoje, atingindo o maior índice de manhã km/h, com pico de 10 km/h.

Nascer e pôr do sol

Araguaína terá o nascer do sol hoje às 06:14:18. O sol se põe às 18:09:14.

Temperaturas esperadas para a próxima semana em Araguaína

Terça (22): 23°C a 28°C

Quarta (23): 22°C a 29°C

Quinta (24): 21°C a 31°C

Sexta (25): 23°C a 31°C

Sábado (26): 23°C a 29°C

Domingo (27): 23°C a 29°C

Segunda (28): 23°C a 27°C

A previsão do tempo é baseada em dados colhidos por meteorologistas. Ela pode sofrer variações ao longo do dia que fujam dos modelos previstos.

