'Voltou para a casa do Pai': como foi o anúncio da morte do papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu hoje, ao 88 anos. Ele se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

Como foi o anúncio

Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Igreja, anunciou a morte do papa. "Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor devo anunciar a morte de nosso santo padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai", disse.

Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal; de modo especial, a favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus Uno e Trino. Kevin Joseph Farrell, ao anunciar morte do papa

A causa da morte não foi informada. Ontem, no Domingo de Páscoa, o pontífice fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Como será funeral

Como é tradição, o funeral do papa começa na Basílica de São Pedro. O corpo de Jorge Mario Bergoglio, o primeiro pontífice latino-americano da história, ficará exposto para visitação e oração dos fiéis. O funeral termina com a missa de corpo presente, na Praça de São Pedro.

Em abril de 2024, o papa chamou atenção dos fiéis ao anunciar que já estava "tudo pronto" para a sepultura dele. O pontífice ordenou uma simplificação dos rituais fúnebres dos papas, com os corpos não sendo mais expostos fora dos caixões.

Na ocasião, ele também revelou que, após sua morte, o corpo seria exposto no caixão. Os corpos dos papas anteriores foram colocados em um catafalco, espécie de plataforma, durante seus ritos fúnebres. Ele também pediu para que fosse enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, fugindo da tradição de um enterro em São Pedro, onde está o corpo de 91 pontífices.