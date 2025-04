Alcolumbre expressa admiração por papa Francisco: 'líder espiritual de grande coragem'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), lamentou a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, e expressou admiração pela trajetória do argentino. Segundo Alcolumbre, o pontífice foi um "líder espiritual de grande coragem", que pregou o respeito, o perdão e a caridade.

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Sua Santidade, o papa Francisco. Neste momento de luto e tristeza, o Congresso Nacional do Brasil une-se em solidariedade à comunidade católica em todo o mundo, à Santa Sé e a todos aqueles que tiveram suas vidas tocadas pelo papado de Francisco", escreveu Alcolumbre na manhã desta segunda-feira em nota à imprensa. "Como presidente do Senado e do Congresso Nacional e, como judeu, expresso a minha mais profunda admiração e respeito pela vida e obra do Papa."

Na nota, o senador contou que, em 2019, assistiu a uma missa celebrada pelo papa Francisco, e essa experiência o deixou "uma marca profunda". "Sua presença, sua palavra e sua bênção ficarão para sempre em minha memória", disse.

"Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. Sua luta e seu serviço aos mais necessitados em todos os cantos do planeta inspirou milhões de pessoas", afirmou Alcolumbre. "Que sua herança espiritual permaneça como seu maior legado e que o amor que tanto pregou influencie o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e respeito entre os povos."

Francisco morreu nesta segunda em Roma, menos de um mês após deixar o hospital, onde ficou internado para tratar de uma pneumonia dupla. Um dia antes da morte, ele apareceu em público no Vaticano em uma missa de Páscoa, quando fez a última saudação aos fiéis.