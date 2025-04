Organizador multiuso serve para escritório e penteadeira e está com 39% OFF

Manter o ambiente arrumado e organizado é um dos grandes prazeres na vida de um adulto. Para dar uma força nessa tarefa e ajudar a manter tudo em seu lugar sem grandes esforços, o Guia de Compras UOL encontrou esse suporte organizador de mesa na Shopee, que está com 39% OFF no valor de R$ 42,99.

De acordo com o fabricante, ele é feito de plástico, vem na cor branca e possui nichos (tamanhos pequeno, médio e grande), além de gavetas para armazenar outros itens. Confira a seguir mais informações sobre o suporte organizador e as opiniões de quem comprou:

O que diz o fabricante:

Feito de plástico e na cor branca;

Serve para organizar artigos de papelaria, armazenar cosméticos, maquiagem, esmaltes e medicamentos;

As gavetas servem para armazenar objetos menores, mantendo a superfície da sua mesa limpa e organizada;

Tamanho: 28,5 cm x 17,5 cm x 12,5 cm.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o item tem nota média de 4,9 (de um máximo de cinco). Para os consumidores, os principais pontos positivos são a veracidade do anúncio e a qualidade do produto.

O produto é excelente, chegou antes do prazo e veio super bem embalado, igual ao do anúncio, recomendo bastante. flav.alves

Bem embalado produto chegou em perfeito estado. Gostei muito material resistente. ana.bslopes

O produto veio certinho! Chegou antes do dia previsto e veio sem nenhum problema, recomendo muito. sophia ketherly

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram que as gavetas do suporte não estavam abrindo corretamente.

Veio muito bem embalado, chegou em 15 dias, não veio estragado, somente a gaveta de baixo não está abrindo bem igual a de cima, como mostra no vídeo. rfavakin

O organizador é lindo, os espaços são bons, porém as gavetinhas enroscam um pouco pra abrir, mas nada que atrapalhe o uso. ferminatel

Perfeito conforme anúncio só achei que a gaveta é meio dura de puxar, entrega rápida. juvavassori

