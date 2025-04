Jaqueta corta-vento de R$ 60 vale a pena? Confira o que diz quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou uma opção de jaqueta corta-vento que tem feito sucesso na Shopee, e está custando a metade do preço hoje: de R$ 119,80 por R$ 59,90.

O modelo está disponível nas cores preto, azul e branco, além dos tamanhos P a GG. A seguir, explicamos as principais características do produto e o que diz quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre a jaqueta?

Tem dois bolsos na parte da frente

Possui cordão de ajuste

Com gola alta e capuz

Indicada para atividades ao ar livre e uso diário

Não é indicada para uso como capa de chuva

O que diz quem a comprou?

O produto registra até o momento mais de 59,5 mil vendas e tem avaliação média de 4, 6 do total de cinco (em 29,5 mil avaliações). Confira alguns comentários de consumidores.

O modelo branco é lindo demais. Comprei para usar na hora da corrida em tempos ventosos, o tamanho M ficou muito justo, mas ficou boa pra sair. Certamente comprarei uma G futuramente; tem ótimo custo-benefício.

Bruno

Amei. Veio bem rapidinho, material muito bom, pedi um tamanho M, pois gosto mais larguinha. Recomendo.

Hortencia

Pontos de atenção

Uma das reclamações de compradores é de que o produto não é impermeável conforme descrito na página de compra.

O produto diz que é impermeável, mas não é. Com uma chuvinha, molha tudo e não vale a pena.

Nello Limeira

Chegou antes do prazo, mas só serve para o calor. Usei no sol e é boa, porque o protege do sol, mas diz ser impermeável, mas não é, entra água, sim.

Tiago André

