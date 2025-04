Frases de Páscoa: 38 mensagens tocantes para celebrar a data

A Páscoa é uma das datas mais significativas do calendário cristão. É tempo de renovação, fé e amor, mas também de reencontro com quem amamos, com nossos sentimentos mais profundos e com o que realmente importa.

Se você deseja compartilhar palavras de carinho, fé ou reflexão neste domingo especial, confira 38 frases de Páscoa tocantes.