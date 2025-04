Moedor de especiarias com design estiloso faz sucesso e está por R$ 30

Está em busca de um moedor e quer economizar? Um modelo que tem feito sucesso entre compradores é o da marca Mimo Style. Ele registrou mais de 100 compras na Amazon só no mês passado. Hoje, ele sai por R$ 29,90 (29% de desconto)

O produto está disponível nas versões de madeira e acrílico, com diferentes tamanhos —vale lembrar que os preços de cada um podem variar.

O que a Mimo Style diz sobre o moedor?

Pode ser usado para moer pimenta do reino branca e preta, pimenta rosa, pimenta Jamaica, pimenta síria, pimenta calabresa seca, sal, semente de mostarda e outras pequenas especiarias;

Tem mecanismo de cerâmica feito para que o moedor funcione sem esforço;

Permite ajustar a moagem;

Tem serrilha fina, a fim de que a especiaria saia do moedor sem pedaços grandes;

Está disponível em diferentes tamanhos, de 16,3 cm a 26,5 cm;

O que diz quem o comprou?

Com mais de 5,3 mil avaliações registradas na Amazon, o moedor é elogiado principalmente pelo preço e por funcionar facilmente. Confira algumas opiniões:

Pensando no valor (já que existem moedores extremamente caros), esse é o melhor que já comprei até agora desses moedores mais baratos. Pelo custo, vale a pena. Com pimentas em grão o cuidado deve ser maior, já que os grãos não podem estar úmidos. Mas o sistema de regulagem é muito bom.

Guilherme

Simplesmente maravilhoso! Mói muito bem, sem esforço!

Ana Maria Gondim

Produto bem acabado e com o moedor com excelente vazão. O repositório é um pouco pequeno, por isso vale a pena se atentar ao tamanho do produto antes de efetuar a compra. Excelente produto.

Alex

Pontos de atenção

Alguns consumidores dizem que o produto apresentou dificuldades para funcionar e que não serve para moer sal.

Não funciona com deveria. Infelizmente, não mói com facilidade. Você gira, gira e não sai nada ou muito pouco.

Ju Moreira

A regulagem não funciona direito. Nunca fica na mesma granulometria. Não mói direito, várias vezes emperra ou simplesmente para de moer e é preciso tirar os grãos e tentar regular novamente.

Felipe S.

Diz o anúncio que se trata de moedor de pimenta e sal, porém, se você usar pra moer sal, em pouco tempo, ele oxida e fica imprestável.

Vitor S.

