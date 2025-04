Este pote para água e ração promete não sujar o pet e está 40% off; confira

Seu pet costuma sujar os pelos enquanto bebe água? O Guia de Compras UOL encontrou um "achadinho" que pode ajudá-lo: o comedouro e bebedouro, da MMA Pet. E o melhor: esse produto está com desconto de 40%, custando R$ 54,19 na Shopee.

De acordo com as informações do fabricante, esse pote evita que o pet se molhe ao tomar água, ajudando principalmente cachorros e gatos com pelos longos. Veja mais detalhes sobre o produto e as impressões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o pote?

2 em 1, funciona como um comedouro e bebedouro para o pet;

Pote para ração é removível;

Reservatório de água tem capacidade de 900 ml;

Promete ser de fácil higienização, anti-formiga e antiderrapante;

Desenvolvido em material atóxico, que não deixa gosto e nem cheiro na água;

Possui um sistema capaz de evitar que o pet se molhe enquanto bebe água;

Com Ice System, permite congelar as ampolas do reservatório para manter a água gelada por mais tempo;

Disponível em diferentes cores.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o produto soma 2,4 mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos notados por quem comprou o comedouro são a qualidade do material, função anti-formiga e o fato de manter a água gelada por mais tempo.

Ótimo custo-benefício, material bem resistente e o tamanho também é perfeito. Não ocupa muito espaço. O reservatório de água é suficiente para que não fique água parada dias e dias, facilita muito a troca. Fernanda Cavalheiro

Chegou bem rápido e o produto é de boa qualidade. Meu pet está se adaptando ainda, pois antes ele tomava água no bebedouro com bolinha. Mas gostei da proposta do produto, além de poder manter a água geladinha por mais tempo agora no verão. Alessandra Alves

Muito bem embalado, chegou antes do previsto. Design bem bonito, gostei. Minha cachorrinha demorou um pouco para tomar água, mas logo se adaptou. Recomendo. Patrícia

Amei o produto, tudo conforme o anúncio. Meu cachorrinho amou e ficou lindo aqui na cozinha, cumpre bem a função anti formiga. Antes tínhamos que colocar uma vasilha com água abaixo da comida e ficava horrível. Simplesmente amei o produto. Patricia Elaine

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam do tamanho do reservatório e dos potes, além de casos em que os pelos dos pets seguiram molhando na hora de beber água. Confira os comentários:

O produto é bom, mas não ajuda na questão de não molhar os pelos do cão. Tenho um Shitzu e continua molhando bastante. Para servir de comedouro e bebedouro normais está bom, mas para deixar de molhar não serviu para mim. F. Prudente

O produto é interessante, mas não é tão funcional. O cachorro molha os pelos da mesma forma. Thaiane

Minha cachorrinha se adaptou, mas não sei se todos os cachorrinhos se adaptaram. Eu achei que a abertura para água é bem pequena, e o potinho de ração não é para cachorro grande, pois é bem pequena. Apesar disso, ele é muito bonito e a qualidade do material é boa. Aline Christine

O compartimento da água é pequeno e um pouco dificultoso para encaixar. Elaine Santos

