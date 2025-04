Brinquedo 'Baby Ball' promete estimular coordenação motora de bebês

A bola colorida da marca Buba é uma opção de presente que promete desenvolver a coordenação motora dos bebês e tem feito sucesso entre consumidores — com mais de mil compras só no mês passado na Amazon.

O brinquedo é indicado para crianças a partir de três meses, sendo leve e fácil de segurar, segundo o fabricante. Quer saber se vale a pena? Confira adiante comentários de quem já o comprou e os detalhes informados pela marca.

O que a Buba diz sobre esse brinquedo?

Tem laterais flexíveis, para não machucar o bebê

Possui uma bola interna com chocalho

Estimula a criatividade e coordenação motora das crianças

Diâmetro: 10 cm

Livre de BPA

É recomendada apenas a lavagem à mão com água morna e pano macio

O que diz quem o comprou?

O brinquedo tem uma avaliação média alta, de 4,8 estrelas (sendo cinco a máxima) entre mais de 4,2 mil avaliações.

Brinquedo simples e eficiente. Muito bonito, bem acabado e serve de um bom entretenimento para o bebê.

Matheus Correia

Um dos melhores brinquedos para bebês que estão iniciando a pega. Eles conseguem pegar, mexer, morder também... Ele é quase todo "emborrachado", só essa parte vermelha do meio que não é! É leve e chama bastante a atenção das crianças.

Luana Freire

Minhas filhas adoram. Com pouco tempo de uso, uma haste quebrou. É preciso considerar que os bebês não só rolam a bola, mas também a jogam para lá e para cá, aí pode quebrar. Mas cumpre-se o papel que é estimular a mobilidade.

Adriana D'Almeida

Pontos de atenção

Algumas das poucas reclamações sobre o produto envolvem entrega com defeito ou a quebra em pouco tempo de uso.

Ele é bem resistente, porém não veio redondo como uma bola, acho que colocaram algo em cima, que fez ficar um pouco achatado.

Denize

Não gostei do produto, chegou aqui todo danificado. Além disso, com dois dias de uso, partiu ao meio e quebrou.

Vanessa Silva

