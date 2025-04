Travesseiro Buddemeyer de algodão faz sucesso por R$ 120: 'Parece de hotel'

Trocar o travesseiro com frequência é mais importante do que parece. Especialistas indicam a troca a cada dois anos, já que, depois desse período, 10% a 25% do peso do objeto pode ser formado por ácaros, bactérias e suas fezes.

Para ajudar você a encontrar o travesseiro ideal, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo de algodão da Buddemeyer, que está por menos de R$ 120 na Amazon.

O que a Buddemeyer diz sobre ele?

Medidas: 50 cm x 70 cm;

Volumoso e macio ao toque;

Produto não alérgico;

Tecido externo composto de 100% algodão cetim 233 fios;

Enchimento feito com 100% de poliéster microfibra, material considerado bem macio;

Pode ser lavado na máquina de lavar;

Para durar por mais tempo, a marca indica usar capas protetoras e lavar periodicamente.

O que diz quem comprou?

O travesseiro acumula mais de 8,5 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiam pontos como a maciez e a sensação de conforto que os travesseiros proporcionam.

Pela primeira comprei um travesseiro realmente bom, que ajuda a dormir melhor. Recomendo. Ester

Os travesseiros são perfeitos. Igualzinho ao de hotel: bem macio e confortável. Indico porque eles são perfeitos demais e chegaram bem antes do prazo. Liliane Batista

Quando recebi, avaliei que seriam muito baixos (gosto de travesseiros altos), porém o tamanho ficou muito confortável. Comprei fronhas de 600 fios para usar junto e a experiência foi muito acima da expectativa. Dormi tão bem que acordei sem olheiras (risos). Comprei para o meu filho também e a percepção dele foi: 'Mãe, parece travesseiro de hotel'. Gabriela Marques

Eu amei esse travesseiro e compraria novamente com certeza. Muito macio, confortável e perfeito para quem dorme de lado. Ele é alto, abaixa um pouco mas depois volta ao normal e não deixa a cara amassada. Lala

Pontos de atenção

Contudo, há reclamações de compradores que esperavam que os travesseiros fossem mais altos, firmes e volumosos.

Percebe-se que o travesseiro é de excelente qualidade. Deve-se atentar para o nível de suporte. Quem gosta de travesseiros altos ou mais firmes não vai se dar bem com esse. O suporte dele é de médio para leve. É confortável, mas a cabeça afunda bem nele. Flavia Costa

O travesseiro é muito macio, mas afunda muito. Em um primeiro momento, observamos que é alto, mas quando deitamos, ele afunda demais e se torna um travesseiro baixinho. Para mim, é ok (preferia um tiquinho mais alto), mas meu marido terá que usar um segundo. Thamara Devoti

O travesseiro é macio demais, muito leve, o que facilita murchar muito rápido. Queria algo que minha cabeça não afundasse tanto e está difícil achar o travesseiro ideal. Esse é mais um que vai ficar de enfeite na cama ou dormir com dois mesmo. Mas é bom. A qualidade do tecido é boa. José Eduardo

O travesseiro é macio demais. Mole. Poderia ser um pouco mais firme. O material de que é feito é de boa qualidade. Mas, infelizmente, não me adaptei à maciez excessiva. Felipe Vasconcelos Pereira

*Com informações de texto publicado em 18/02/2025.

