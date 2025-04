Rota da Luz: pedalei até Aparecida (SP) e voltei para casa transformado

Neste mês, finalmente tirei do papel uma jornada que há tempos habitava meu imaginário: a Rota da Luz, um caminho alternativo e seguro que liga Mogi das Cruzes (SP) a Aparecida (SP). Uma jornada de desafios físicos, descobertas emocionais e reflexões sobre parceria, resiliência e fé.

Por que escolher a Rota da Luz?

A Rota da Luz foi criada como alternativa à perigosa Via Dutra, tradicional caminho dos peregrinos até Aparecida. Enquanto a Dutra é dominada por caminhões e falta acostamento em muitos trechos, a alternativa oferece 201 km de estradas rurais, trilhas de terra e paisagens de tirar o fôlego — mais longa, sim, mas infinitamente mais segura e bonita.

Ela é perfeita para quem quer viver o percurso, não apenas chegar ao destino. Cada curva convida à contemplação, cada subida testa a resistência física e mental. E o melhor: é possível percorrê-la em dois ou três dias, dependendo do seu preparo.

Rota da Luz Imagem: Divulgação

Roteiro básico:

Ponto de partida: Mogi das Cruzes (SP)

Destino final: Aparecida (SP)

Distância total: 201 km

Duração ideal: dois a três dias.

Tipo de terreno: terra batida, cascalho, asfalto em alguns trechos.

Nível de dificuldade: intermediário a avançado (por conta das subidas).

Minha experiência na prática

Fiz o trajeto em dois dias intensos de pedal, acompanhado de um amigo. O primeiro dia foi desafiador: chuva contínua, noite caindo, lanternas fracas e muita lama. Tivemos que confiar na intuição e um no outro para não desanimar. Terminamos o dia já no escuro, acolhidos por uma pousada rural com comida caseira e banho quente — o paraíso dos ciclistas.

Há pousadas simples e acolhedoras ao longo do caminho, especialmente em pequenas comunidades rurais. Muitas delas já estão acostumadas com ciclistas e peregrinos. Minha dica: ligue antes, reserve com antecedência e confirme se oferecem jantar e café da manhã — energia e descanso são indispensáveis nessa jornada.

No segundo dia, enfrentamos o temido trecho chamado "Batman", uma sequência de morros íngremes e escorregadios que exigiu, em alguns trechos, empurrar a bike. Aqui, o apoio mútuo foi tudo. Quando um cansava, o outro puxava. Mais que uma pedalada, foi uma aula de parceria, humildade e resistência.

Carlos Antunes é ciclista amador, inquieto por natureza e apaixonado por viagens sobre duas rodas Imagem: Carlos Antunes

Dicas para quem vai encarar a Rota da Luz

Respeite seu ritmo. Não é uma corrida. Curta o caminho, observe a paisagem, converse com os moradores.

Prepare-se para o clima. A região pode surpreender com frio, chuva e neblina, mesmo fora do inverno.

Leve uma bicicleta revisada. Pneus, freios e câmbio precisam estar em ordem.

Vá com alguém, se possível. A companhia ajuda na segurança e no ânimo.

Não subestime a subida final. Chegar em Aparecida exige preparo — o cansaço é real, mas a emoção é maior ainda.

Mais que pedal, um reencontro consigo mesmo

No fim da rota, ao avistar o Santuário Nacional de Aparecida, senti uma mistura poderosa de alívio, conquista e gratidão. A viagem foi física, sim — 200 km exigem preparo. Mas foi também espiritual. Voltei para casa transformado.

Descobri que há beleza na dificuldade, força na parceria e fé nos pequenos gestos, como ajudar a empurrar a bicicleta do outro morro acima.

Essa experiência me ensinou que não preciso saber todas as respostas ou carregar sozinho o peso das alternativas; confiar no outro torna o caminho mais leve e enriquecedor.

Rota da Luz tem distância total de 201 km Imagem: Carlos Antunes

Não foi apenas uma aventura física, foi um mergulho no autoconhecimento, um aprendizado sobre colaboração e um tributo à força que surge quando há propósito e conexão. Ao alcançar Aparecida, carreguei não só a sensação de conquista, mas também um coração repleto de gratidão e memórias inesquecíveis — a prova de que desafios enfrentados com coragem e companhia deixam marcas profundas e transformadoras.

Desafios como esse, que envolvem tanto o físico quanto o espiritual, ensinam lições valiosas, como resiliência, trabalho em equipe e a importância da preparação estratégica. Essas experiências têm um paralelo fascinante com o mundo corporativo, onde metas ousadas, colaboração eficaz e superação de adversidades são igualmente fundamentais para o sucesso.

Se você está em busca de mais do que um destino, e sim uma experiência que transforme por dentro e por fora, a Rota da Luz (ou o Caminho da Fé) pode ser o seu próximo caminho.

Uma rota alternativa (e épica): o Caminho da Fé

Se a Rota da Luz despertou seu interesse, vale também conhecer o Caminho da Fé, um percurso ainda mais longo e desafiador, com cerca de 450 km de trilhas e estradas entre Águas da Prata (SP) e Aparecida (SP). Fiz esse caminho durante o epicentro da pandemia, com 10 kg de bagagem no alforje e uma vontade enorme de seguir em frente — sozinho, mas não só.

Essa foi, sem dúvida, uma das viagens mais marcantes que já fiz. Tive a felicidade de conhecer tantas pessoas nesse caminho de luz. Chega-se a um ponto que o desejo de voltar para casa é inversamente proporcional à distância para o objetivo. Porque o que move, de fato, não é apenas o destino, mas tudo o que se vive no trajeto.