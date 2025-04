Conheça novos recursos de IA que chegam ao iPhone com a Apple Intelligence

Inteligência artificial é o assunto do momento no mercado de smartphones, mas a verdade é que a IA sempre foi utilizada nos bastidores, para fazer trabalhos pesados sem que os usuários percebessem que ela estava lá, dentro do seu celular.

O que mudou é que muitas empresas passaram a falar de IA como a nova protagonista desse mercado, com poder suficiente para alterar a forma que usamos os nossos celulares. Uma das novidades mais recentes para quem tem iPhone foi a liberação da Apple Intelligence no Brasil, em português.

A atualização chegou no último dia de março, com o lançamento do sistema operacional iOS 18.4. Mas o que isso significa para os brasileiros que usam iPhones? O que a IA da Apple pode fazer para facilitar a sua rotina? Separamos alguns dos recursos mais úteis para você conhecer.

iPhones compatíveis com Apple Intelligence

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e Comprar

iPhone 16 Comprar

iPhone 16 Plus Comprar

iPhone 16 Pro Comprar

iPhone 16 Pro Max Comprar

Os novos recursos

Resumo de notificações

Sabe quando você fica sem checar o celular durante uma reunião e depois volta com uma infinidade de mensagens não lidas no WhatsApp? A Apple Intelligence pode resumir em apenas uma notificação, por exemplo, o assunto das 80 mensagens recebidas nos grupos do condomínio e da família durante esse período, sem precisar abrir cada uma das conversas.

Crie o seu próprio emoji

Se você é do time que usa muitos emojis para se expressar, vai gostar de saber que a IA da Apple pode criar imagens personalizadas com apenas alguns cliques. Os chamados Genmojis podem ser feitos a partir de mídias da sua galeria, como fotos de amigos e pets, ou apenas com uma breve descrição de texto.

Para fazer o seu, basta clicar no campo de digitação dentro de uma mensagem, tocar no ícone de emoji (carinha feliz) e, em seguida, no ícone de emoji brilhante com um símbolo de + (fica na parte superior direita do teclado, ao lado da barra de pesquisa).

Encontre fotos ou vídeos específicos na galeria

A busca por fotos e vídeos dentro do iPhone também melhora com a Apple Intelligence. Você pode buscar por termos super específicos, como "eu dançando de vestido longo", na sua galeria para tentar resgatar determinado registro.

Apagador de pessoas e objetos

Presente em diversos apps terceiros e celulares da concorrência, a função finalmente chegou aos iPhones.

Para remover algo ou alguém dos seus cliques, é preciso entrar na edição de uma imagem (dentro do app Fotos mesmo) e ir na seção "Limpeza" (ícone de uma borracha, na parte debaixo à direita). Aí é só selecionar o "intruso", tocando ou circulando, para que a IA faça o trabalho de limpeza.

Criar vídeos automaticamente

Está sem criatividade para montar um vídeo curto daquela sua viagem para postar nas redes sociais? Basta usar o recurso Memórias para descrever à Apple Intelligence o que você tem em mente. Ela escolherá fotos e vídeos para criar um filme baseado no seu pedido.

Criar imagens do zero

Várias ferramentas de geração de imagem com Inteligência Artificial estão disponíveis por aí, mas se você quiser usar apenas o seu iPhone para criar algo único com a Apple Intelligence, sem baixar nenhum aplicativo extra, agora é possível.

O Image Playground é integrado ao aplicativo Mensagens e também funciona em um app dedicado. Basta digitar o que você quer criar e deixar a mágica acontecer. É possível criar imagens com estilo moderno de animação 3D, ilustração ou um desenho mais realista.

Ferramentas de escrita

A Apple Intelligence também pode te dar uma mãozinha na hora de reescrever, revisar e resumir textos. A novidade funciona em diversos aplicativos da Apple, incluindo Mail, Mensagens e Notas, e até em apps de outras empresas.

Exemplo: você pode selecionar o texto de um e-mail que criou e pedir à IA que mude o tom para algo mais formal, caso queira dar um toque profissional. Também é possível transformar um texto em uma lista ou tabela com apenas um clique, algo útil na rotina de trabalho.

Transcrição de áudio

É possível gravar uma reunião ou uma aula em formato de nota de áudio no app Notas e depois usar a Apple Intelligence para transcrever na íntegra ou até mesmo resumir o conteúdo para você.

Estes são apenas alguns dos exemplos de recursos úteis que a Apple Intelligence trouxe aos iPhones. Vale lembrar que a versão em português da IA está disponível nos modelos: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Os sistemas operacionais iPadOS 18,4 e macOS Sequoia 15,4, para os tablets e computadores da marca, também são compatíveis.

