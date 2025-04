Kit com 50 cores de giz pastel está por R$ 47: 'Macio e pigmenta bem'

Para colorir livros no tempo livre ou criar novos trabalhos artísticos, o giz pastel é uma opção para quem busca dar mais textura e variedade às pinturas. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um kit da Pentel com 50 cores na faixa de R$ 50. Só no mês passado, o produto registrou mais de 800 compras na Amazon.

De acordo com o fabricante, os gizes em formato bastão produzem cores vivas, pastosas e brilhantes.

O que diz a Pentel sobre o kit?

Possui 50 cores.

Recomendado para crianças acima de seis anos.

Gizes em formato de bastão.

Pode ser usado em papéis de alta gramatura.

Deve ser armazenado em local seco.

O que diz quem comprou?

Com mais de 12 mil avaliações na Amazon, o kit tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos dos gizes são a pigmentação intensa, maciez e a qualidade.

É macio e pigmenta muito bem, já usei para pintar em folha de papel e em papelão, em ambos os materiais as cores ficaram belíssimas. Não tenho muita técnica para trabalhar com eles, meus desenhos são de "criança", mas acho tão bom usar eles para pintar qualquer coisa. Luisa Castro

O produto é excelente para iniciantes como eu. Cores vivas e muito macio. Recomendo. Marcos Heron Lima Sales

Amo as cores e a qualidade desse produto, me permite construir muitas camadas com cores intermediárias. Ótimo custo-benefício. Luma

Comprei para uma pessoa idosa pintar tecidos, já que desenvolveu alergia a tinta. A qualidade do produto é excelente e o resultado ficou ótimo. Ainda não lavei o tecido, portanto não posso dizer se sai na água. Fátima

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam da fragilidade, aroma e pouca maciez dos gizes, que dificulta na hora da pintura. Confira a seguir:

Sou iniciante com giz pastel oleoso, então talvez possa estar errada. O giz quebra muito fácil, se usar muita força ele cria uns pontinhos brancos na arte, que quando tento apagar aparece mais, isso me dá um pouco de agonia, mas entendo que isso pode ser erro meu. Yasmin

Cores lindas. Ele é bem seco, pensei que fosse macio. Não é para iniciantes como eu, não é macio e achei difícil de usar. Uma pena pois é uma cartela linda. Ari Silva

Pequenos, não tem ponta e não dá para apontar, o que dificulta na hora de pintar. O cheiro é desagradável. Maria de Lourdes

O produto é bom, mas não superou minha expectativa. Achei que fosse melhor. Muito fino e não desliza bem quando passado na superfície. Mas gostei da variedade de cores. Ariadna Hemsing Lima

