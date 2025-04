Este jogo americano com seis peças sai por menos de R$ 30, mas vale a pena?

O Guia de Compras UOL encontrou um jogo americano de seis peças que promete facilitar a rotina em casa pela promessa de ser fácil para limpar e de ser resistente.

O produto já registrou mais de 17 mil vendas na Shopee e tem nota 4,9 (do total de cinco) dada pelos consumidores. Confira adiante o que o fabricante promete e o que diz quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre o produto?

Formato redondo, com 38 cm de diâmetro.

Resistente ao calor.

Feito de polipropileno.

Maleável e lavável.

O que diz quem o comprou?

Com 7,5 mil avaliações, o produto é elogiado principalmente pelo bom custo-benefício.

Amei. Surpreendeu-me positivamente. O tamanho é um pouco maior do que imaginei. Gostei muito do material e da cor também. A cor veio certinha.

Débora

Chegou. É perfeito! Eu simplesmente amei. É bom para limpar e o material é excelente. Pode comprar sem medo. Comprarei em outras cores, com certeza.

Daniele

O produto é lindo e de boa qualidade. As peças são grandinhas e de ótimo tamanho. O trançado é muito bonito.

Thais Pinheiro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que o jogo americano tem qualidade menor do que esperavam.

Pelo valor, eu imaginei que fosse mais bonito e também o achei muito grande. Fiquei muito triste com a compra. Não é bonito como está na foto, melhor panela em cima do que pratos.

Aldiene Félix

Comprei dois jogos com seis peças. Vieram apenas oito e eu não consegui solicitar reembolso das que não vieram. A empresa não responde as mensagens.

Olinda Moura

Eu imaginava que era menor, porém é muito grande e a qualidade não é tão boa.

Priscila Cristine

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.